Lucy dirá adiós a su corona

Lucy Buendía es una de las reinas que a lo largo de su reinado, realizó un excelente trabajo en diversos problemas sociales; uno de ellos, apoyar a niños con cáncer. Ella se despedirá de su corona de Miss Petite Globe Tlaxcala 2019, pero no sin antes agradecer el apoyo de quienes estuvieron atrás de ella, dándole consejos para ser una gran reina de belleza con causa.

Experiencia inolvidable

Lucy dijo que este certamen de belleza, le deja en el corazón el gran aprendizaje de cuando se quiere se puede apoyar, sin importar las circunstancias, aparte de conocer gente maravillosa.

Se despide con gran orgullo y satisfacción de haber dado lo mejor en su reinado/CORTESÍA LUCY BUENDÍA

“Conocí grandes amigos durante mi reinado, conocí más a mi estado y me di cuenta que Tlaxcala nos necesita, aún tenemos lugares donde necesitan ayuda en todos los aspectos; me despediré de mi corona a la cual le tengo mucho respeto, pero me voy con gran satisfacción de haber aportado algo de mí a quien realmente lo necesita”.

También expresó que, “todo este año fue lleno de nuevas experiencias, cumplí uno de mis sueños, tuve el honor de poder representar a Tlaxcala a nivel nacional, conocí a reinas de todo el país y aprendí algo nuevo de cada una de ellas”.

Recalcó que Petite Globe Tlaxcala, le abrió muchas puertas para seguir preparándose, también le ayudó a conocer otra parte de ella, y sobre todo, le demostró que los sueños se cumplen cuando se lucha por ellos.

“A mi sucesora; la próxima Petite Globe Tlaxcala 2020, quiero decirle que va a vivir una de las mejores experiencias y tendrá nuevos aprendizajes. Portar la corona y el título de Tlaxcala es una gran responsabilidad que va a transformar su vida, sé que hará un gran papel y va a poner en alto a Tlaxcala”.

Su mensaje

“Recuerden señoritas, que todas son ganadoras por el simple hecho de que ya están participando, todas son bellas, ninguna mujer es fea, y sea quien sea la electa en este concurso, apoyémosla y no nos destruyamos entre nosotras”.

Y, aunque todavía no hay fecha exacta para llevar a cabo el certamen, ya eligieron a las participantes y representantes de cada municipio, que se encuentran preparándose desde su casa.

Todas son bellas, ninguna mujer es fea

