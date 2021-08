Luis Alberto es un bohemio de corazón

Luis Alberto Ortega Hernández, influencer de la música romántica, originario de Amaxac, locutor de radio, platico para El Sol de Tlaxcala sobre su experiencia de estar en el mundo bohemio.

Desde niño comenzó con esta historia artística, pues su familia ha sido influencia en este aspecto, en especial de sus tíos maternos, que siempre acompañaba a sus eventos musicales en la comunidad y fuera del estado.

¿Por qué cantar música romántica a tus 26 años?

Porque para mí es como vivir la época de mis padres, me gusta la tranquilidad; no eres la única que me ha preguntado esto, puesto que dicen que debería tener otro gusto de género musical por edad, ¿pero a mí me apasiona el romanticismo.

Sabemos que escribes poemas de amor, ¿Tienen dedicatoria?

Luis Alberto ortega Hernández, influencer de la música romántica. | Ruth Padilla

Algunos si, otros son inspirados en historias de algunos libros que, leído, otros son, por experiencias de amigos, hasta personales.

¿Me puedes mencionar algunos?

“El amor no tiene límites”, “La rosa de mi jardín”, “Mi bello amor adolescente”, por mencionar algunos.

¿Tienes alguna otra pasión aparte de la música?

Sí, los carros, me gusta ir a los tuning.

¿Qué estudiaste?

Ingeniería en Gestión Empresarial, pero realmente la ejerzo poco, porque mi pasión es la música.

¿Cuál es tu mayor sueño como músico?

Es ser empresario y poner una producción musical que apoye el talento tlaxcalteca, además de tener una. Empresa enfocada al comercio abarrotero, es algo que me he dicho u que quizás cuente mucho, pero no imposible.

