Luis Méndez va por la placa de diamante en YouTube

El creador digital mexicano Luis Méndez reveló ante El Sol de Tlaxcala, que actualmente se encuentra realizando videos largos en YouTube, algo que no había hecho antes y que requiere más trabajo. “Mi contenido siempre ha sido de videos cortos de 60 segundos, y ahora hacer un video de más de 15 minutos se ha vuelto un reto para poder entretener a mi comunidad”.

Círculos Amayrani fue coronada como Teen Petite Tlaxcala 2023

Al abrir su corazón para ser conocido más allá de su trabajo audiovisual, platicó a veces pienso que mi locura viene desde que me caí de un segundo piso por querer imitar a Spiderman, es donde Luis nunca dejó de ser Luis, me gustaba participar en los concursos de la escuela, siempre quería formar un grupo de teatro, pero nadie me seguía.

No te pierdas:➡️Presentan aspirantes Miss Petite Universe Tlaxcala 2022

“Durante mi infancia en mi familia cuando llegaba Navidad me tocaba poner y organizar los bailes, mis papás sabían que me gustaba mucho estar frente al público; durante un curso de verano una televisora local me invitó a conducir un programa, ya que había hecho una entrevista muy interesante y en ese momento descubrí que quería estudiar comunicación, pero ese sueño se hizo realidad tiempo después cuando ingresé a la universidad, aunque llegó la pandemia y se atravesaron problemas económicos en casa por lo cual me vi obligado a tener que trabajar en un banco; después renuncie porque mi horario no se acomodaba al de la escuela, gracias a ello, digo gracias por que estoy convencido que todo pasa por algo, logré subir mi primer video original de comedia y mi vida cambió, ya que ahora trabajo en lo que me apasiona”.

No dejes de leer:➡️Cinco sitios para conocer Tlaxcala, la ciudad más antigua de México

Al hablar de su trayectoria, Luis Méndez recordó “antes de empezar en redes sociales, mi primera aparición fue siendo embajador de una marca de ropa, después de dos años en pausa empecé en TikTok en donde actualmente tengo 11 millones de seguidores, TikTok es la plataforma que me dio a conocer, y posteriormente llega la oportunidad de ser creador estrella de la plataforma Kwai”.

LEE MÁS: ⬇️

Círculos Gabriel cuenta sus secretos en la música

Círculos Reconocen a Elena Roldán por su emprendimiento