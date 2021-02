Luu Meneses cautiva las redes sociales

Con una personalidad fuerte y un encanto de mujer, María de Lourdes Meneses Hernández mejor conocida como Luu, es una reina de belleza que cautiva en las pasarelas, pero también es una modelo con alma, altruista y más, platicó en exclusiva para El Sol de Tlaxcala de su experiencia en el mundo de la moda y de cómo le ha afectado la pandemia.

Círculos Miguel Ángel Saint, artista polifacético

También es reina de las redes sociales, cautivando a sus seguidores con tantas ocurrencias positivas.

Tiene 26 años, es originaria de Huamantla y es ingeniera en alimentos, conozcamos un poco de ella.

Vacuna contra Covid, esperanza de vida



Lee más aquí ➡ https://t.co/pv2XlORqic#Covid19 #VacunaCOVID19 pic.twitter.com/oVdJ9bJyrl — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

¿Qué te motivó a dedicarte al modelaje?

Creo que todo empieza desde pequeña, cuando ves a modelos en pasarelas o revistas, te emocionas y quieres ser como ellas, aprender a posar, sobre todo a transmitir algo en las fotos.

Círculos Omar agradece por un año más de vida

Platícanos un sobre tu experiencia profesional en el mundo del modelaje

Ha sido bastante interesante este mundo, comencé cuando tenía 23 años y ya era grande para esto, pero gracias a grandes personas que fueron mis mentores aprendí rápido y logre participar en diferentes pasarelas para varias marcas y empresas, entre ellas Liverpool, KMESK, VERANIA, entre otras.

¿Qué disfrutas más de las pasarelas de moda?

Creo que uno nunca termina de aprender de cada persona que se involucra en el desarrollo de una pasarela, disfruto aprender de ellos y también me encanta el poder retarme a engrandecer el producto que estoy modelando.

¿Qué diseñador de modas admiras?

Benito Santos, es el diseñador que ha hecho vestidos emblemáticos para las participantes de miss México y miss Universo.

Obra pública, esencia del Fondo de Obras y Acciones para los Municipios



Conoce más ➡ https://t.co/tzDN4kgz15#Municipios pic.twitter.com/h3qp5oyw89 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

¿Qué modelo te inspira?

Ximena Navarrete, Catriona Gray, Sofía Aragón por mencionar algunas.

Círculos De Ixtenco para México: crean cerveza de maíz negro

¿Cómo te ves en 10 años?

Bueno considerando que este año cumplo 27 en 10 tendría 37… Así que me visualizo teniendo una familia, pidiendo a Dios cuide a mis padres, hermanos y sobrinitos. También me gustaría colocar diferentes productos alimenticios en el mercado que sean benéficos para el consumo humano.

¿Qué momento de tu vida profesional ha dejado huella en tu vida personal?

El terminar mi carrera ha sido uno de mis mayores logros y satisfacciones al igual que cada certamen en el que he participado ya que me ha hecho crecer personalmente puesto que he desarrollado habilidades, aptitudes y actitudes que no sabía que tenía.

¿En qué momento de tu vida te encuentras?

Cada etapa la disfruto al máximo, pero creo que me encuentro en el mejor momento de mi vida.

Hacen largas filas por #CredencialParaVotar | Algunos ciudadanos esperaron hasta cuatro horas para realizar el #trámite pic.twitter.com/B02DtWYKXM — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

Platícanos ¿cómo has aprendido a sobrellevar esta pandemia?

Ya que lo preguntas quisiera externar mi admiración inconmensurable por el personal de salud ya que día a día se han expuesto con la finalidad de salvar la mayor cantidad de vidas. Lo que hago para sobrellevar esta pandemia es cuidarme y ser responsable de mis acciones, evitando reuniones, ya habrá tiempo para reunirnos todos. He tratado de alejarme de medios amarillistas y me he enfocado en realizar mis actividades cotidianas de la manera más organizada posible, evitando conglomeraciones etc. Es un proceso, pero sé que saldremos de esta con una gran lección aprendida y más ganas de disfrutar la vida.

Círculos Diseño y transformación | Armando Corona renueva imagen

¿Qué te ha hecho cambiar la pandemia?

Me ha ayudado a ser más fuerte, me he dado cuenta cuán vulnerables somos todos los seres humanos, que no hay nada seguro y que el mejor momento para hacer las cosas es aquí y ahora, que todo termina siendo parte de una gran lección y que todos estamos expuestos a esto. Sólo nos queda ser más conscientes y empáticos.

¿Algún nuevo proyecto que tengas para este año?

Año con año los planes van cambiando o se van reforzando, es por ello que este año quisiera enfocarme en concretar mi proyecto de alimentos que tengo planeado desde tiempo atrás.

Contagiados de Covid-19 son atendidos por familiares



Lee más aquí ➡ https://t.co/uJZQu5ZkCD#Covid19 #Contagios pic.twitter.com/CYTegGTFzQ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

¿Tu consejo para quienes quieren ser modelos y reinas de belleza?

Círculos Iván Varela presenta colección

Que sean íntegras, seguras y humildes, ya que la riqueza más grande será la transformación personal que obtendrán al final de cada meta conquistada.

Títulos de belleza:

Miss Petite Universe Tlaxcala 2017

Miss Petite Universe México 2018

Miss Petite Universe International 2019

Luu Meneses aprovechó este espacio para expresar su admiración y agradecimiento al personal de salud en estos difíciles momentos

Arrecian operativos para evitar contagio de Covid-19, en Tlaxcala



Conoce más ➡ https://t.co/xoOmTL4wxz#Covid19 #Contagios pic.twitter.com/9ksZzDwU90 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 2, 2021

No dejes de leer:

Círculos Melody enamora, con su carisma y simpatía

Círculos El 2020 fue difícil para los artistas, lamenta Crisanto Lima