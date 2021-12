Marcos es un artista polifacético

Un artista polifacético es Marcos Sampayo, quien invita a reflexionar sobre sus obras que generan debates con la sociedad, pero también investigan en los márgenes de la historia oficial sobre aquellas experiencias utópicas del pasado que nacieron con la voluntad de transformar la sociedad.

En una amena charla con El Sol de Tlaxcala nos mostró el amor a su talento, también se dedica a la música.

Vestido a la moda, pero con glamur y muy a su estilo, Marcos llegó feliz de poder hablar de su trayectoria, de su pensar al dibujar o al momento de componer una canción, amablemente saludó a quien se le puso en su camino, no faltó quién lo conociera a la entrada de esta casa editorial y se tomara una foto.

Cuando se acercó al lugar de la entrevista colocó sus cuadros junto con su amiga, una guitarra que lo acompaña al cantar, para después comenzar una breve platica.

En tu trabajo como artista destacaría tu carácter polifacético, tanto por las técnicas que utilizas como por los planteamientos de tus obras.

¿Qué consideras que es más importante para ti, la experimentación con el lenguaje o la búsqueda de significados?

En mi trabajo la idea siempre es la que me lleva hacia el tipo de material y técnica más adecuado. Según las necesidades de la idea puedo hacer un vídeo, una escultura, una fotografía o un dibujo. Aunque tengo muy en cuenta la formalización y no descuido que también compongo canciones, para mí es más importante la búsqueda de significados. Me gusta contar historias y cruzar ideas a partir de conexiones. Por este motivo, en muchas ocasiones aparece un texto que acompaña la obra. Además de la importancia que le doy al concepto, también hay una implicación en el proceso de trabajo. Generalmente, me gusta realizar todo el proceso constructivo, aunque el acabado no sea profesional.

Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿Crees que la práctica del artista da cierta autonomía para hacer «lo que uno quiere»? ¿Una autonomía que, desde otra profesión, quizá no se contemplaría?

“En principio, sí, porque pocas profesiones se pueden permitir jugar y experimentar tan libremente como la práctica artística. Otra ventaja de esa autonomía se debe al desconocimiento de nuestro trabajo por parte de la sociedad. Esa falta de conocimiento permite que nos podamos colar por algunos intersticios o grietas sin levantar demasiadas sospechas. Aunque, en verdad, esta sensación de libertad tiene algo de fantasioso y contradictorio, ya que gran parte de los poderes que el arte cuestiona o crítica son los mismos que compran las obras, o forman parte del patrocinio que permite exponerlas”.

¿A qué edad comenzaste a dibujar?

“A los nueve años”.

¿En quién te inspiraste para dibujar?

“En mi hermano Sergio Sampayo”.

Sabemos que has recibido reconocimientos, mencióname algunos

Sí, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como personaje sobresaliente de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y otro por compartir experiencias en el primer foro empresarial del campus San Pablo del Monte, en la licenciatura de Administración.

SOBRE MARCOS

Lugar de descanso : la playa

: la playa Color : los de la gama tierra

: los de la gama tierra Libro: “El lobo y la bruja”, autor Marcos Sampayo.

DATO:

Marcos se ha vuelto muy famoso en redes sociales por su talento en la música y dibujo, ha sido felicitado por grandes personajes del ámbito musical de talla internacional.

