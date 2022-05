María Fernanda Lima, deja la corona de la fiesta brava

María Fernanda Lima Mascott terminó su reinado como “Reina Taurina de la Peña Taurina Huamantla”, deja la corona con gran orgullo y satisfacción por lo que pudo haber hecho y sobre todo por representar a la fiesta brava.

Círculos “La sensualidad no debe ser disimulada”, afirma modelo cubana Rose Romero

Dijo que desde el primero de agosto del 2019 ella tuvo la corona con entusiasmo, pero desafortunadamente no hubo cambio de reina como cada año se hacía, por lo de la pandemia y a pesar de que no hubo eventos ella trabajó desde su trinchera en lo que pudo, para enaltecer la fiesta.

Te recomendamos:➡️Moda taurina

Quiero agradecer a los integrantes de la Peña Taurina Huamantla A.C. que me eligieron y apoyaron, así como a los aficionados a la fiesta brava de quienes he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo. Culmina una etapa que guardaré con mucha alegría, he sido partícipe de la Peña desde que tengo uso de razón y en este grupo he encontrado una familia taurina que me ha enseñado a amar y apreciar el mundo del toro de lidia, crecer entre personas de este rubro me ha hecho vivir grandes experiencias que se conservan en la memoria.

Círculos Corona Tlaxcala a la señora Leticia

También comentó que “hoy me despido como Reina de la Peña Taurina Huamantla, eso no significa que dejaré de apoyar a los diferentes medios y agrupaciones que busquen fomentar dicha fiesta este año, al fin se dará paso a otra jovencita para que tenga la oportunidad de vivir esta experiencia en la cual recae la responsabilidad de poner en alto nuestra tradición taurina, le deseo suerte y mucho éxito. Por mi parte me despido con gratitud y mucho cariño, deseando que la peña retome su camino y enaltezca la cultura y tradición taurina de Huamantla”.

No dejes de leer:➡️Yadhira I, reina taurina

Un poco de María Fernanda

Mafer, como de cariño le llaman, es una jovencita originaria de Huamantla, tiene 21 años de edad, su gusto por la fiesta brava la trae de sangre, su familia es aficionada a esto.

Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Le gusta el color rojo y negro, pasar el día con sus seres queridos, le encanta leer y cuando tiene tiempo sale a disfrutar de las tardes con amigos.

Te puede interesar:➡️Pierde interés fiesta brava en Tlaxcala

Se describe a sí misma como una mujer empoderada, a la que no le gustan las mentiras y es enemiga de la hipocresía; es directa con lo que dice.

LEE MÁS: ⬇️

Círculos En pleno concierto de Carlos Rivera joven le da el Sí a su novio, en Puebla

Círculos Hugo Sánchez recibió su segundo título profesional