María Guadalupe celebra el folklore

La bella cantante, maestra de profesión y bailarina de folklore, María Guadalupe Sánchez celebró el pasado 22 de agosto el Mundial del Folklore, mostrando en sus redes sociales los mejores momentos que ha tenido y disfrutando de este pasatiempo.

Lupita, como de cariño le llaman, en entrevista, dijo que en su vida ha hecho de todo, siempre le ha gustado el arte, el baile y la música.

“Siempre le dije a mis padres que quería ser famosa, soñaba con ser artista, ellos me preguntaban que de qué y mi respuesta siempre fue que de todo, y que quería ser bailarina, cantante y más; lo hice realidad y ahora disfruta cada momento, cada etapa de mi vida”.

La bella mujer, tiene una hija, a la que también está heredando su talento, “Me gustaría que mi hija se desarrollará en lo que quiera, siempre la voy a ayudar, y sería un honor que siguiera mis pasos y porque no, que se superé aún más”

Expresó que en su casa siempre tuvo el apoyo de sus seres queridos, aunque le decían que aparte de su pasión por el arte tenía que firmar una carrera profesional y fue cuando decidió estudiar algo referente a la educación, sin dejar su más grande pasión.

Comentó que lo que le gustaba y le llamaba la atención a los grupos de danza que ella veía en la tele o en eventos cuando festejaban el Día de la Madre en su escuela o en su comunidad, eran los hermosos vestidos y peinados de las bailarinas, el maquillaje artístico sin descartar cada movimiento al ritmo de la música.

“Entonces, desde ahí decía quiero ser bailarina de folklore, y comencé a participar el algunos grupos de Tlaxcala, después sentía que tenía que hacer algo más y se me dio la oportunidad de incursionar en el canto, soy versátil, me gusta la música, me gusta interpretar desde una balada hasta un rock en inglés, creo que Dios me dio el don de poder hacer tantas cosas a la vez y me siento contenta”.

Es originaria de Yauhquemehcan y también ha bailado en las camadas más representativas de su municipio, siempre se entrega a lo máximo cuando está en el escenario.

