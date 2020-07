María Guadalupe le canta al amor

María Guadalupe Sánchez Ruíz, es una mujer profesionista, profesora de Educación Artística y cantante, es originaria de Yauhquemehcan, tiene 28 años.

Su carrera artística la inició a la edad de ocho años y es un talento más de la entidad.

¿Cómo iniciaste en el mundo de la música?

Gracias a mis papás que siempre me ayudaron y motivaron a seguir mis sueños, mi papá siendo músico de años me ayudaba a prepararme y me motivaba a dar siempre lo mejor de mí, de ahí que hasta la fecha es lo más hermoso para mí el poder dedicarme a cantar y expresar de esta manera mi sentir, agradezco mucho el poder ser una mujer libre e independiente en la cuestión musical ya que esto me ha permitido conocer lugares, personas y seguir creciendo de manera profesional.

Hoy en día sigue siendo cada presentación un momento de felicidad, de aprendizaje y sobre todo de ver a las personas felices de poder acompañarme un instante y saber que mi trabajo les ayuda a pasar un momento agradable y por qué no decirlo, inclusive motivarlos.

María Guadalupe es cantante, dulce y soñadora, un talento más de la entidad /CORTESÍA GUADALUPE SÁNCHEZ

¿Cuál es tu mayor sueño como cantante?

El poder representar en algún momento a mi bello estado de manera internacional.

¿A qué cantantes admiras?

Admiro a muchos, pero sin duda alguna los que me motivaron a cantar a mis ocho años y eran mi ejemplo a seguir fueron: Rocio Durcal, Yuri, Isabel Pantoja. Actualmente mis cantantes favoritos son variados, María José, Adele, Haley Reinhart, Playa Limbo.

¿Con que cantante local te gustaría compartir escenario?

Existe mucho talento en Tlaxcala, algunos más conocidos que otros, pero no menos importantes, me gustaría colaborar con todos aquellos que tengan la inquietud de expresar a través de la música los más bellos sentimientos.

¿Has estado en algún grupo musical de la entidad?

He tenido la oportunidad de trabajar con varios grupos musicales, cuando me han brindado la oportunidad de invitarme a colaborar con ellos.

¿Has participado en concursos de canto?

Sí, tuve la oportunidad de representar a Tlaxcala en la hora del aficionado exa en Puebla obteniendo tercer lugar, tuve audición en la Academia pasando a finales y teniendo la oportunidad de representar a Tlaxcala, lamentablemente tuve un problema de salud posteriormente una cirugía lo cual ya no me permitió continuar y concursos locales.

¿Cuáles son tus pasatiempos?

Aparte de cantar, me gusta mucho bailar, realizar deporte, cocinar y escribir.

¿Cuáles serían tus consejos para los jóvenes cantantes de Tlaxcala?

Que siempre tengan en mente y en claro sus objetivos y sus sueños, en el camino encontrarán a muchas personas que no estarán de acuerdo en lo que se hace, burlas, envidias, comentarios, etc. Pero lo más importante es tener la confianza, la seguridad y el amor en uno mismo y lo que nos gusta hacer. Eso te abrirá muchas puertas en la vida y serás siempre feliz.

DATO

Síguela en Facebook como: Lupita Ziur Cantante Versátil.

