Marlene Barrientos Zárate, mujer emprendedora

En las últimas décadas el papel de las mujeres emprendedora en el mundo laboral ha dado un gran salto; un ejemplo claro es la bella abogada de profesión, pero ante a las ventas, Marlene Barrientos Zárate, mejor conocida como “Margareth Zárate”, que siempre soñó con tener su propio negocio y qué mejor, algo para las mujeres: moda.

Círculos Alejandra prepara su regreso

Sus videos, que transmite por Facebook e Instagram, han llamado mucho la atención por modelar y promocionar la ropa de sus tiendas.

Conozcamos algo de ella y de su talento como emprendedora.

¿Cómo empiezas a ser una emprendedora?

Hace 17 años, mi madre, una mujer emprendedora, me enseñó a vender, lo hacíamos solo los fines de semana, ya que en esos momentos me encontraba estudiando y era una actividad extra, con el tiempo, terminé mi carrera y ejercí unos años, mi madre en un acto de amor hermoso me regaló una boutique que se encuentra en Nativitas, y fue ahí donde me dediqué de tiempo completo a las ventas, actividad que disfruto mucho. Trabajando con ahínco he logrado abrir una sucursal en el centro de la capital de nuestro estado.

Ella es Marlene, una mujer tlaxcalteca ante de la moda y emprendedora/CORTESÍA MARLENE BARRIENTOS

¿Cómo se llaman tus tiendas y donde están ubicadas?

Margareth Boutique, el nombre es en reconocimiento a mi madre, ya que así se llama.

Sucursal Nativitas: Calle de los Rojas número 3, centro, Nativitas y en Tlaxcala centro, Avenida 20 de noviembre número 43 interior 2.

De lejitos y en cabinas, así será comer en restaurantes



Los detalles en ➡ https://t.co/T6jizJRTCf#NuevaNormalidad #COVID__19 #COVID19mx pic.twitter.com/BAAW4VQpKg — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2020

¿Qué estilo es el que promocionas?

El estilo femenino glamoroso y trendy.

¿Tienes prendas de diseñadores de la entidad?

No, pero próximamente Margareth Boutique será la plataforma de diseños elaborados por diseñadores de la entidad.

¿Cuál ha sido la aceptación de tus videos como mujer emprendedora?

En mis ventas me ayuda muchísimo, una prenda puede estar exhibida durante varios días sin venderse y si llega a mis videos, prácticamente es venta segura, las redes sociales son una herramienta que me permite vender no solo en el Estado, también me permiten llegar a varios estados de la República Mexicana.

¿Qué necesita una mujer emprendedora de éxito?

Mucha disciplina, persistencia, actitud, paciencia, y fe.

Cuéntanos tu experiencia en el mundo del emprendimiento femenino

Desde que inicié, hace poco menos de 4 años, me ha encantado, las mujeres somos fuertes si nos unimos, he tenido aceptación y una clienta me recomienda con otra, para mí, emprender ha sido fácil por la ayuda me mis clientas, sin embargo para que te recomienden debes ofrecer productos de calidad, debes ser muy responsable y lo más importante es la actitud al tratar a un cliente, un cliente que se siente feliz al comprar y satisfecho con su producto, siempre regresará y te recomendará.

Algún mensaje para las mujeres que inician con el emprendimiento

Círculos Helen Andrea, peleará por la corona

Les recomiendo que si tienen un proyecto o un negocio en mente lo hagan hoy, no dejen pasar más tiempo, que todas las semanas se propongan metas, metas pequeñas, que las cumplan, las metas pequeñas son las que te ayudan a lograr tu meta principal, que todas las mañanas en cuanto se despierten piensen que son las mejores en lo que están haciendo, que trabajen con ahínco, que recuerden que lo más importante del emprendimiento es la actitud, que recuerden que un cliente vale millones y que lo cuiden como tal, que exploten las redes sociales, que lean sobre educación financiera y sobre todo que se dediquen a lo que les gusta, a lo que harían con gusto aunque no les pagaran. En resumen; disciplina, trabajo duro y fe.

REDES SOCIALES

Facebook: Margareth Zárate (página)

Instagram: munebarrientos

No dejes de leer:

Círculos “La Gaviota”, promesa musical

Círculos Diseño y transformación | Tintes comerciales ¿son recomendables?