Massimo Ferrara presentó su nuevo sencillo "Mala"

El cantante y bailarín italiano Massimo Ferrara quien fue parte de la gira "Tan cerquita" de Yuri, la cual le brindó la oportunidad de conocer muchos lugares de la República Mexicana, actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado "Mala", el cual habla de amor y sufrimiento, y casi de una relación sadomasoquista.

"A todos nos gusta amar y sufrir a la vez, el tema expresa esa dualidad tan paradójica y es un homenaje al sentimiento más puro qué siempre se acompaña con la pérdida de la cordura, hasta el dolor nos sabe a gloria cuando estamos tan comprometidos e involucrados".

Comentó que la letra nació junto a sus amigos y colegas de confianza Yoanis Star y Kirel Aguilar Medina, a la cual definiría como un reggaetón romántico al borde del latín pop, involucrando unas percusiones latinas y bien articuladas, incluyendo sonidos de muchos instrumentos rítmicos de todo tipo, enriquecida con un sonido de guitarra acústica y con tintes electrónicos a la vez dándole un toque de frescura.

Explicó que el elemento más novedoso en "Mala" es una sonoridad muy pop, el resultado de una mezcla de sonidos latinos tradicionales con instrumentos electrónicos y una línea melódica que ofrece la posibilidad de explotar la tesitura de voz, aprovechando al máximo las notas más agudas sin fallar al aspecto rítmico de la misma.

Dijo que el equipo para la realización de "Mala", fue conformado por el productor musical Livan Pro, quien es el director de "La Creme", mientras que al frente del videoclip estuvo el director Marlon Cruz mostrando una mezcla de onírico y narrativo, lleno de colores y escenarios llamativos de La Habana, Cuba completándolo con unas tomas en el estudio de grabación, logrando un trabajo muy completo en tan solo un día de rodaje, el cual se puede encontrar en todas las plataformas digitales.

Recordó que en los últimos años ha podido trabajar con reconocidos productores como DJ unic y Livan Pro, también colaborar con la Charanga habanera, quien estuvo nominada a un Grammy latino en el 2008 y con otros artistas como Alex Duvall, Harryson, Yoanis Star, El Medico y muchos más.

"Obviamente pasar de un estilo para otro ha sido todo un shock, pero he podido aprender muchísimo de la sandunga cubana y he encontrado mi propio flow dentro del género urbano, también gracias al apoyo de muchos artistas que me han influenciado y apoyado en mi camino". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗮 (@massimo_ferrara_)





Manifestó que le encantaría realizar una colaboración con El Chulo, Don Omar, Bounty Killer, Vybz Kartel, siendo una lista larga que incluye representantes de varios géneros, indudablemente del nicho caribeño, qué es el que más le fascina a nivel musical.

Comentó que uno de sus grandes sueños es presentarse como cantante en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

"He tenido la suerte de pisar ese escenario como bailarín, y de vivir la vibra hermosa que solo en lugares tan majestuosos puedes captar, volver a presentarme en ese imponente escenario con mi propio show sería realmente increíble, la probadita estuvo buena, y ahora sería lo máximo regresar como artista".

Al hablar de sus próximaspresentaciones para este año, Massimo Ferrara mencionó que existen varias presentaciones planeadas para este mes en Cuba, además existen varias fechas por confirmar en la Ciudad de México y sus alrededores en donde ha estado más activo con su proyecto en los últimos años.

"México para mí es algo muy grande, es un amor qué me cuesta explicar cada vez que se habla de ello. Es un país que tiene un encanto muy único y que me enamoró desde el primer momento, a pesar de que me tardé varios años para llegar a entender el verdadero humor y espíritu mexicano, me siento bendecido por haber podido conocer un país tan hermoso, que por alguna razón es muy desconocido en términos culturales en mi país de nacimiento".

México es gente hermosa y amable, es grandes oportunidades, es abundancia, es escenarios únicos, es un sabor que destaca y que no podría comparar con ningún otro país, definitivamente es original en su género y no termina de enamorarme y de fascinarme día tras día más", añadió.

Adelantó que entre sus proyectos como coreógrafo está muy enfocado trabajando en varios estrenos en donde dejará su alma entera.

"Por lo general siempre prefiero coreografiar mí mismo trabajo, porque soy muy quisquilloso y jamás me conformo con el trabajo de nadie más, aunque hay casos donde también he estado colaborando con profesionales externos para obtener un trabajo más exacto en estilos específicos, en los cuales siento que puede enriquecerme bastante". "Es precisamente de esta forma que estamos trabajando por la versión en solitario de "El problema" qué se está desarrollando junto a un coreógrafo de mi confianza, mi querido Armando López, con el cual tengo una empatía artística y profesional muy profunda, y con el cual estamos montando un trabajo muy exclusivo y novedoso", agregó.

Conoce más a Massimo Ferrara

El cantante y bailarín de 35 años relató que su pasión para el canto y la música surgió desde muy niño, escuchando la música clásica tradicional napolitana, y evolucionó a lo largo de los años, alrededor de los 17 nació el interés por el baile, empezando por las danzas caribeñas que lo llevaron a descubrir la música del caribe y la urbana latina, de allí poco a poco se fue involucrando en varios estilos y al mismo tiempo preparándose profesionalmente en la danza estudiando hip hop, dancehall jamaiquino, danza jazz, hasta integraciones de ballet clásico.

"El contacto con el canto a nivel profesional surgió a raíz de la participación en varios musicales, donde descubrí el amor por el escenario a 360 grados, y lo divertido y emocionante que podía ser hacerlo todo en un mismo papel. Alrededor de los 23 años comencé a tomar clases de canto y luego a estudiar guitarra acústica

De los retos a los que se ha tenido que enfrentar expuso que, "lo más difícil en mi caso ha sido definitivamente recortar un pedazo de espacio dentro de una cultura y un idioma que no son los míos de nacimiento, obviamente no ha sido nada sencillo insertarme dentro de ciudades tan concurridas y artísticamente prolíficas como Ciudad de México y la Habana".





Comenzar de cero tanto en la vida social como en la vida profesional ha sido todo un tema, pero la verdad es que le debo mucho a ambos lugares, ya que han premiado la constancia y el talento más de lo que podía imaginarme y me han permitido escalar poco a poco hasta hacerme un nombre y un público a pesar de la fuertísima competencia local e internacional".

Determinó que el canto y el baile son las expresiones más puras y directas del alma y son la forma más satisfactoria de performance que se puede imaginar.

"La sensación que se siente al poder bailar y cantar y lucirte bajo los reflectores con tu propio cuerpo de baile y con tu propia música es algo muy difícil de describir con simples palabras". "Cada una de las dos, eleva el espíritu y lleva a emociones súper profundas, poder conectar las dos y compartirlas con el público es un don de Dios que me resulta imposible comparar con ninguna otra emoción en esta vida".

Nombró a bailarines y cantantes que a lo largo de los años han conseguido su admiración como es el caso del estadounidense Fik-Shun quien desde que apareció en "So You Think You Can Dance" no ha dejado de asombrar el mundo entero.

"También soy fan de la francesa Laure Courtellemont, que ha inventado uno de los estilos que más amo: el "Ragga Jam", que es hoy en día uno de los estilos de danza más bellos que existan a mi parecer, hijo del dancehall jamaiquino, un estilo que me ha fascinado desde el primer momento y el cual he estudiado hasta más no poder".

Referente a los cantantes, Massimo Ferrara señaló a Michael Jackson, a quien dijo le guarda un gran respeto como el fundador de la línea de cantante/bailarín todavía vigente.

"Hoy en día me fascina el trabajo de Rauw Alejandro y de Chris Brown que han ofrecido al mundo entero una versión muy fina y encantadora del cantante/bailarín en su versión actualizada de las décadas de los 2010 y de los 2020".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗮 (@massimo_ferrara_)





Para finalizar, mencionó a los cantantes cubanos El Chulo y Yomil y el Dany como artistas a los que también admira mucho.

Dato:

*Fue parte de la gira "Tan cerquita" de Yuri

*Massimo Ferrara cuenta con varias fechas en la Ciudad de México

Redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/massimo_ferrara_/

Facebook: Massimo Ferrara BMC

YouTube y Spotify: Massimo Ferrara





