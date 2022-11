Melany, una reina orgullosa de sus raíces

La reina de la Gran Feria Tlaxcala 2022, Melany Grisel Rosas Torres, En el último día de festividad convivió con los artesanos y comerciantes, así como con los visitantes; dijo que fue una de sus experiencias más bonitas que se lleva para toda su vida, espera que el próximo año esta fiesta siga conservando las tradiciones y costumbres que se vivieron en esta edición.

Círculos Conoce a Melany, la reina de la Gran Feria Tlaxcala 2022

Expresó que en todo momento estuvo para apoyar en la promoción de esta fiesta, pero, sobre todo, para dar a conocer el talento de los tlaxcaltecas, quienes impresionaron con sus textiles.

Con un joven danzante. Cortesía | Diego Hernández

Me siento honrada de haber ser parte de esta edición de la Gran Feria Tlaxcala, fue un orgullo representar la máxima fiesta de los tlaxcaltecas, la ropa artesanal, la gastronomía, me encantó dar descripción a los turistas que vinieron de otros estados y países, me toco tener charla con algunos y quedaron impresionados.

La ropa colorida es una característica de nuestro Carnaval. Cortesía | Diego Hernández

Pero no todo son fiestas pata esta joven, ya que entre sus metas está continuar con sus estudios universitarios y seguir en las pasarelas, pues este es otro de sus sueños en la vida.

¿Qué te deja esta experiencia como soberana de la Gran Feria Tlaxcala?

La más bonita de mi vida, fue un honor convivir con la gente y después de dos años de no tener Feria, este año se vivió al máximo.

Lo que viví es inexplicable, maravilloso e inolvidable, solo me queda decir gracias por todo y aquí no queda Melany, seguiré impulsando el turismo de mi bella Tlaxcala.

¿En qué certamen de belleza te gustaría participar?

Por ahora no podría responder esa pregunta, de que habrá sorpresas, las habrá, tengo que pensar a que otro estaré participando.

Cuéntanos ¿Has tenido invitaciones para alguno?

Sí, pero más adelante lo sabrán y sin duda El Sol de Tlaxcala será el primero.

Finalmente agradeció el apoyo de su familia y patrocinadores

