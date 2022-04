Melissa busca nueva corona

Posicionar en un certamen de belleza temas como el empoderamiento de las mujeres, la autonomía y el emprendimiento, es uno de los objetivos de Melissa Rodríguez Escobedo quien busca la corona de Miss H2O Ambassadors Tlaxcala 2022.

La bella modelo comentó que se encuentra en una rigurosa preparación, a la que le ha dedicado mucho tiempo, como el hacer ejercicio, comer sanamente, leer, tomar clases de modelaje, oratoria y más.

¿Cuál es el objetivo del certamen Miss H2O Ambassadors?

Es un concurso con causa social; la causa principal es la preservación del agua. Las chicas deben convertirse en actores importantes de su comunidad y con los chicos de su edad, de compartir estrategias y proyectos que puedan llevar a salvaguardar el vital líquido, y sobre todo detonar programas que puedan generar reales cambios.

¿Qué significa para ti ser parte de las candidatas a este importante certamen?

Sin duda ser parte de este importante concurso de belleza es una de mis mejores experiencias, estoy creciendo y aprendiendo de todas.

¿Por qué decidiste competir en este concurso de belleza?

Porque creo que es algo diferente a lo que venía haciendo en otros, aquí vamos a cuidar el medio ambiente aparte te hace resaltar más este concurso como mujer, te da más facilidades de empoderara a las mujeres y sus proyectos.

¿Qué harás si ganas este título?

Primero que nada, invitaría a las jovencitas a que se unan a este importante proyecto de Miss H2O Miss Teen Ambassadors, invitaría los municipios para dar a conocer este certamen de belleza.

¿Cuándo y cómo fueron tus inicios en el mundo del modelaje?

Cuando tenía 14 años comencé a ser parte de proyectos importantes de belleza, poco a poco me fui dando a conocer, luego marcas de ropa del estado me invitaban para posar sus diseños, posteriormente conocí grandes personas que estaban en los certámenes de belleza y fui invitada por varios; también he sido imagen en algunos eventos con diseñadores de moda.

¿Qué te ha dejado esta experiencia?

Que la belleza no lo es todo, a veces la gente piensa que si no cuentas con ciertas características no puedes estar en un certamen de belleza, y eso ya quedó atrás, ahora se busca empoderara a la mujer por cómo es.

¿Cómo combinas tu vida personal con el modelaje?

A veces es difícil estar con tus seres queridos, hay que sacrificar cosas por otra que también te apasiona, pero trato de organizar mis días para tener tiempo para todo, porque no se pueden descuidar ambas cosas, y cuando haces con amor lo que te gusta, créeme que nada se te dificulta.

¿Qué es lo que más te gusta de ti?

Todo –dijo riéndose- pero si hay que definir algo específicamente, te diría que mis ojos.

Aconseja a quienes sueñan con participar en concursos de belleza que no duden y dejen atrás el qué dirán, que sean ellas mismas y exploten sus capacidades.

