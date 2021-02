Miguel Ángel Saint, artista polifacético

Con 28 años Miguel Ángel Saint, nos cuenta acerca de lo que lo inspira para hacer sus canciones y cuáles son sus planes. Nació en Tlaxcala y su pluma pesa haciendo referencia a su capacidad y habilidad para escribir canciones de manera sobresaliente. Conozcamos un poco de este talentoso joven, que como a muchos de Tlaxcala, el éxito le está llegando.

Para quien no conozca a Miguel Ángel Saint, ¿Quién eres?

Soy un hombre amante de la música, de la naturaleza y más; soy alegre, noble, me gusta apoyar a la gente, me gusta que me escuchen cantar, y soy un tlaxcalteca de corazón.

¿Qué tipo de música te gusta?

Me gusta todo tipo de música, pero me encanta la balada y la música de autor.

¿Tus influencias en la música?

Enrique Bunbury, Omar Márquez, Zabdiel, Renato Pacheco, Edgar Oceransky entre otros.

¿Cómo y cuándo comenzaste a interesarte por la música?

Cuando era pequeño mi papá me regaló una guitarra y me comenzó a enseñar los primeros acordes que en un principio fue curioso porque no quería hacerlo porque me costaba mucho y lloraba, pero después de mucho tiempo de práctica con mi padre aprendí y agarré el amor a la música.

¿Y por la interpretación?

La interpretación fue una consecuencia de la música que estaba realizando sabía que tenía que ser yo, quien cantara mis canciones y no alguien más.

¿Cómo te iniciaste en el mundo de la composición?

Pues como creo que la mayoría va a reír de repente de una buena o mala experiencia del amor. Yo tuve una mala y una relación de dos años, la terminé y de ahí nació mi primer canción.

¿Cuál fue tu primera canción y cómo surgió?

Oficialmente mi primer canción se llama “Te deseo lo mejor”, está en mis redes sociales y nació de una ruptura con una novia de dos años y medio de relación, tenía la necesidad de sacar todo lo que tenía por dentro y nació ella.

¿A qué artista local admiras?

Me gusta mucho el trabajo de Renato, Jonu, Carlos Segura, Carlos el nieto de Rosa y Enrique de la Rosa, dentro de la música de autor.

Círculos Diseño y transformación | Armando Corona renueva imagen

¿Cómo te ves en un futuro en el rubro de la música?

Yo creo que arriba de un escenario y cantando mis canciones y que las personas que las escuchen se identifiquen con cada palabra.

¿Qué cantantes te gustaría que interpretaran tus canciones?

De primer momento todas las canciones las he compuesto pensando en que yo las podría interpretar, pero si se diera la oportunidad me encantaría que Carlos Rivera, Juan Solo, Zabdiel y Omar Márquez.

Miguel Ángel Saint espera convertirse en un cantautor reconocido.

Su primera canción se llama “Te deseo lo mejor” y nació de una ruptura con una novia de dos años y medio de relación

