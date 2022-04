Miroslava dice adiós a las pasarelas de belleza

¿Cuál fue el motivo de que Miroslava Torres Osorno dijo adiós a las pasarelas de moda y belleza? En entrevista nos contó que cuando estaba en su punto del éxito de la fama en lo que le apasiona, su vida cambió por completo y la niña que todos aclamaban por su talento como modelo se alejó de su sueño de continuar participando en certámenes de belleza, pero lamentablemente su papá falleció el año pasado y a su mamá le detectaron leucemia mieloide aguda, por lo que la obligó a alejarse por un tiempo.

A causa de esto, entró en depresión, pues para ella, que es hija única, enfrentar esta situación le fue muy difícil y a su corta edad vivir esto le trajo muchas consecuencias.

Su nombre completo es Miroslava Osorno Torres, tiene 21 años, es originaria de El peñón, Tlaxco. Actualmente estudia la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Una reina de belleza también tiene que estar al tanto de los problemas que aqueja a la sociedad y por muy pequeños que se dicen ser tienen un gran impacto. La salud mental es muy importante, la ansiedad y depresión no es juego”, dijo Miroslava.

Expresó que hubo personas cercanas a ella que le ayudaron a ver la realidad y que le decían que había gente con cáncer que sufren y no tienen un apoyo. Las inseguridades de una mujer, la ansiedad que se sufre con pequeños comentarios y como es que poco a poco uno logra superarlos.

“Uno se dan cuenta que no todo es fácil y se siente uno más seguro de sí mismo cuando ve todo el camino recorrido, los sacrificios, perdidas y lo que han pasado, esto realmente me animó a seguir adelante porque podrán tener las personas el problema más grande del mundo, pero salen adelante”.

Miroslava es del municipio de Tlaxco ha participado en diferentes certámenes de Belleza, los cuales la mayoría ha tenido el triunfo. Entre los que destaca son las fiestas patrias Tlaxco y Miss Globe Modelo Tlaxco. “Me encantan los certámenes de Belleza”.

“Amo leer, soy fanática a la lectura y me encanta el pulque. Trato de que Tlaxcala sea reconocido en otros estados por su cultura y tradiciones. Además de que ahora me interesa más los certámenes de Belleza con causa, tratar de apoyar a las personas con cáncer y otras enfermedades. Ya que en los hospitales podemos ver pacientes que no tienen familiares que los apoyen y que podemos apoyar”.

Comentó que estar en hospitales y ayudar no solo a tu ser querido sino a otras personas que lo necesitan es lo mejor.

“ Soy creyente que la inteligencia, humildad y alegría son una de las características más importantes. Concientizar de la ansiedad y depresión en las chicas como yo y más que nada por inseguridades del cuerpo de uno. Las inseguridades no tendrían que existir, el cuerpo de uno se respeta y siempre apoyarnos como mujeres. Los certámenes de Belleza me han ayudado a sentirme más segura de mi misma, poder hablar sin temores, ser más alegre.





“A veces vemos a las personas y piensan que son felices que todo está bien en su vida, pero en el fondo tienen problemas”.





