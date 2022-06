Miss Continental, Coronan a Regina

Regina Espinoza Cano fue coronada como Miss Continental Tlaxcala 2022 y representará a la entidad a nivel nacional. Tiene 19 años, es estudiante de odontología, mide un metro con 60 centímetros y muy amable contestó nuestras preguntas, conozcamos un poco de ella.

¿Cómo te describes como persona?

Soy una persona extrovertida a la que le gusta fijarse metas y alcanzarlas gracias a la persistencia que me caracteriza, me considero empática con el medio que me rodea, ya que soy creyente de que lo que siembras, cosechas.

¿Qué te ha llamado la atención de esta corona de belleza que portas?

“El vivir una nueva experiencia que va a servirme para abrir nuevas oportunidades de conocer gente nueva, lugares y un nuevo mundo en el cual puedo llegar a ser un ejemplo de motivación y perseverancia”.

¿Cómo has visto el cambio de los estándares de belleza de hace 10 años a la actualidad?

Antes bastaba con tener un buen aspecto físico y hoy en día eso no es suficiente, ya que ahora toman en cuenta otras aptitudes y destrezas, tanto físicas, culturales y emocionales.

¿Qué piensas o cuál es tu opinión de las personas que dicen que este tipo de plataformas son violencia simbólica hacia la mujer?

“Cada persona tiene un criterio propio y eso es parte de su personalidad, y yo creo que no hay violencia simbólica en los certámenes, ya que si fuera así ninguna mujer se inscribiría”.

¿Piensas que los certámenes de belleza han caducado o han tomado más fuerza?

“Creo que ya han tomado poco a poco fuerza, ya que amplían el rango de edades y de características”.

¿Qué le podrías decir a una persona que está en contra de los concursos de belleza?

“Nada, respetaría su opinión e ideas”.

¿Cuál es esa prenda que jamás usarías y por qué?

“Sacos largos, ya que no es una prenda que siento que vaya con mi personalidad”.

¿Cuáles son las prendas que jamás faltarían en tu armario?

Prendas básicas como vestidos, jeans, camisa blanca, chamarra de mezclilla, zapatos negros, tenis blancos y accesorios.

¿Qué le dirías a todas las personas que están en la búsqueda de la mejor versión de sí mismas?

Todo parte de no compararse con nadie, ya que todos tenemos una esencia propia y única.

¿Cuál es el artículo de belleza que no debe faltar en tu bolsa y por qué?

“Perfume, porque me recuerda a mi mamá”.

SUS GUSTOS

Perfume favorito: Carolina Herrera Under the sea.

Color preferido de labial: Nude.

Libro: “Soy magia, soy valiente”, de Roxana Ramos.

Serie: “Modern Family”.

Color: Azul.

Canción: “Creo en mí”, de Natalia Jiménez.

