Moda artesanal | Abrígate con estilo

Sin duda, no pasan de moda las capas o mañanitas bordadas a mano, estas son una magnifica alternativa para todas las temporadas frías del año, protegen de las inclemencias sin causar mucho calor en el cuerpo, ya que suelen ser ligeras, además son geniales para crear diferentes outfits. La diseñadora de modas Alma Belém Santiago, presentó una colección de mañanitas, bordadas a mano que han sido un boom en el closet de toda mujer que siempre quiere verse bien y para todas aquellas que aman los outfits artesanales.

Estas mañanitas son para toda la familia, aunque pudieran ser un elemento femenino, existen ponchos que son perfectos para caballeros, niños y adolescentes, mucho de ello depende del uso de los tonos.

Revivir está moda es algo que le encanta a Alma Belém, que siempre está en constante, creando sus diseños y, en esta época de pandemia, las ideas han Sido más, el no salir de casa, le ha permitido renovar closets.

Ella es originaria de Oaxaca, pero tiene tiempo radicando en Tlaxcala, donde a traído la moda artesanal de su natal tierra, dando oportunidad a artesanos tanto de su estado como de la entidad que bordan lo que ella diseña.

Foto: Cortesía Alma Santiago

Contó que tenemos nuestra costurera Cira Fierro Acevedo, no tengo una gran empresa, pero si amor a lo artesanal; no tengo algo grande, pero si tengo el amor de las personas que nos dejan cuando están bordando, siempre les agradezco porque sin ellas no somos nada”.

La diseñadora de modas, no solo mostró las mañanitas, también otras prendas artesanales que están de moda y son muy comunes en la entidad.

Foto: Cortesía Alma Santiago

