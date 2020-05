Los pantalones más famosos del mundo cumplen 147 años

Según las estadísticas de moda, siete de cada 10 pantalones que tenemos en el armario, son jeans o mejor conocidos como “vaqueros” y que justamente hoy cumplen 147 años de haber revolucionado al mundo de la indumentaria.

Todo comenzó cuando un joven llamado Levi Strauss emigró en 1851 de Alemania a Nueva York para trabajar con sus hermanos mayores, quienes tenían una tienda. En 1853, Strauss se trasladó a San Francisco para establecer su propio negocio de venta de ropa, botas y otros artículos a las pequeñas tiendas del oeste americano, donde conoció a Jacob Davis, un sastre judío, con quien años más tarde se asoció para crear y patentar ropa de trabajo reforzada con remaches de cobre, fabricada con lienzo marrón de algodón y tela vaquera original azul.

El 20 de mayo de 1873 – el501 Day Levi´s-, el Registro de Marcas y Patentes de Estados Unidos otorgó la patente núm. 139,121 a Levi Strauss & Co. y Jacob Davis por su invento de vaqueros con remaches, hoy conocidos como los 501.

Pero el verdadero salto a la fama de esta prenda icónica fue en 1955 cuando el actor James Dean los utilizó en la película Rebelde sin causa. Los pantalones vaqueros se convirtieron en un símbolo de rebeldía juvenil en la segunda mitad de la década de 1950, por tal motivo, a veces estaban prohibidos en los teatros, restaurantes y escuelas.

Desde entonces, cada año se realizan diversas actividades en el marco de este día, pero debido al contexto actual que se esta viviendo en el mundo, por primera vez se llevo a cabo un festejo virtual desde la cuenta oficial de Instagram de la firma donde celebridades del mundo del entretenimiento rindieron un homenaje a la originalidad y la autenticidad, las cuales son parte del verdadero espíritu de estos blue jeans.

Desde músicos, hasta artistas y diseñadores, se unieron para disfrutar todo un día lleno de divertidas actividades como un Live Performance por Ari Lennox, DIY session con Lily Aldridge, un conversatorio con Bob Weir, Tracey Panek (historiador Levi's) and Paul O'Neill (Diseñador Principal Levi's Vintage Clothing's) conversaron sobre la historia de la firma con una mirada behind the scenes, Live Performance por Mahalia, DIY session con Tino Portillo (esto fue desde la cuenta @levismx), entre muchos más.

Desde entonces la firma se ha mantenido en los estándares de popularidad alrededor del mundo, por su versatilidad y originalidad, y por las múltiples colaboraciones especiales que ha hecho como Peanuts, Star Wars, Super Mario, Hello Kitty, entre otros.