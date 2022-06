“Magia Carmesí”, Presenta Iván Varela Cano colorida colección

El diseñador de moda internacional y, además, tlaxcalteca Iván Varela Cano volvió a sorprender con su colección “Magia Carmesí” con el color rojo radiante, inspirada en la chaquetilla y alamares del traje de luces del arte taurino. El Sol de Tlaxcala tiene la exclusiva de esta flamante colección del destacado diseñador.

Explicó, que este es el primer vestido de 12 que serán de la colección, está bordado en canutillo y chaquira, por manos artesanales de Papalotla.

Esta colección cuenta con más de 12 piezas elaboradas detalladamente por artesanos de Tlaxcala, incluye faldas, vestidos, corset, pantalón, jumpsuits y short piezas prescindibles para este proyecto de moda que sin duda impactará a muchas personas.

Expresó, que la cochinilla grana, pigmento natural mexicano, es uno de los principales actores para estas piezas siendo el rojo en su totalidad que viste este repertorio.

Comentó, que la cultura taurina iconográfica del estado viste las siluetas curvilíneas y ajustadas en cada pieza, los bordados de la chaquetilla y hombreras del traje de luces entretejen la historia taurina de cada pieza bordada en esta colección.

Por otro lado, dijo que este año será de sorpresas, pues planea algunas otras cosas importantes dentro de la moda, después viene una colección, que por el momento no detalló ya que quiere culminarla y El Sol de Tlaxcala tendrá la exclusiva.

Agradezco el apoyo que siempre me han brindado para dar a conocer mis diseños, que gracias a Dios han sido un éxito, no solo en Tlaxcala, también en otros estados y Países, principalmente en España que les ha agrado mi trabajo.

¿Qué tiempo tienes trabajando esta colección?

“Más de medio año venimos elaborando los diseños y las confecciones en todos los aspectos, con colaboraciones de artesanos de Contla y Papaplotla”.

¿Por qué cambiar radicalmente tus diseños a los que estas acostumbrados por algo taurino?

No lo he cambiado, seguiré diseñando con glamur, solo que esta vez quise innovar un poco, hacer algo nuevo con lo que identificara a nuestro estado y lo quise hacer con la fiesta taurina, pues hoy en día no faltan las cenas o fiestas en este rubro y porque no, enaltecer esto con prendas bien diseñadas y elegantes.

¿Qué colores utilizas en tus demás prendas de esta colección?

“Solo será el rojo carmesí, por eso así llamo a mi colección. El color rojo es que es el que identifica a la fiesta brava”.

Dato: Esta colección cuenta con más de 12 piezas elaboradas detalladamente por artesanos de Tlaxcala, incluye faldas, vestidos, corset, pantalón, jumpsuits y short.

