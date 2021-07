Reina el glamour en el Festival de Cannes 2021

Excéntricos accesorios, atrevidos escotes y una amplia gama de diseños de alta costura de los diseñadores más prestigiosos del mundo, desfilaron por la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cannes que se celebra hasta el próximo 17 de julio.

En La Croisette, el famoso boulevard que rodea la bahía y con la tradicional alfombra roja, actrices, modelos y famosos robaron miradas y acapararon los reflectores con su glamour y brillo que dejaron a su paso, donde lucieron sus mejores galas que fueron aplaudidas, no sólo por sus seguidores en redes sociales, sino por los expertos en moda.

Bella Hadid

Vistió un diseño de Jean Paul Gaultier, un vestido liso en blanco y negro que resaltaba su esbelta figura. / Fotos | Cortesía

La joven modelo estadounidense que aunque no tiene nada que ver con la industria cinematográfica, fue una de las invitadas VIP del festival. Para la ocasión, Hadid optó por varios looks que robaron miradas, al inicio de la jornada vistió un diseño de Jean Paul Gaultier, un vestido liso en blanco y negro que resaltaba su esbelta figura.

Sin embargo, el look que la coronó como la mejor vestida de la gala, fue un vestido color negro firmado por Schiaparelli, y que es una de las prendas de la colección de alta costura otoño-invierno 2021 de la firma italiana.

El look destaca por la llamativa pieza dorada que cuelga desde el cuello hasta cubrir el pecho de la modelo y que tienen la forma de unos pulmones, que de acuerdo al director creativo Daniel Roseberry, es un “homenaje a la respiración”.

Chiara Ferragni

La empresaria lució una creación personalizada de alta costura de Giambattista Valli. / Fotos | Cortesía

La empresaria e influencer italiana, fue otra de las invitadas de honor al festival de cine internacional. En su paso por la red carpet lució una creación personalizada de alta costura de Giambattista Valli.

El llamativo vestido de noche en color verde brillante, es de seda drapeada y cintura imperio, diseñado a base de materiales reciclados. Inspirado en un enfoque consciente, el vestido está adornado con flores de aluminio reciclado hechas a mano.

La emprendedora lanzó en mayo una colección de edición especial, con una firma de café, que precisamente este look está aunado al compromiso sustentable de Nespresso.

“Lo que más me gusta de Chiara Ferragni es su honestidad. Fue un honor que me pidiera que diseñara y creara su vestido para Cannes. Normalmente, empiezo un diseño con un trozo de papel. Esta vez, fue una hoja de aluminio reciclado inspirada por los materiales, el carácter lúdico de Chiara y su amor por el color. He creado un vestido que espero muestre a las generaciones futuras lo atrevida que puede ser la moda cuando se utilizan conscientemente materiales de origen responsable”, contó Valli.

Marion Cotillard

La actriz y productora lució un vestido largo de encaje blanco ennoblecido en plata, de la colección de alta costura otoño-invierno 2020/21 de Chanel / Fotos | Cortesía

La actriz y productora francesa, protagonista de la película Annette, lució un vestido largo de encaje blanco ennoblecido en plata, de la colección de alta costura otoño-invierno 2020/21 de Chanel, que combinó con zapatos y pendientes de alta joyería de la casa francesa.

La cineasta es embajadora de la firma y declaró en un comunicado que este vestido que lució en la apertura del festival, le gustó desde que lo vio por primera vez en julio 2020 durante el desfile de la colección que se hizo a través de fashion film.

“Cuando vi este vestido por primera vez una pasarela, inmediatamente quise ponérmelo. No sabía cuál sería la ocasión, pero tan pronto como nos enteramos de que el festival seguía adelante, pensé que Cannes era el mejor lugar para llevar un vestido tan espectacular”.

Carla Bruni

Deslumbró con varias piezas de joyería de la casa Chopard. Con un vestido liso negro strapless de Saint Lauren / Fotos | Cortesía

Deslumbró con varias piezas de joyería de la casa Chopard. Con un vestido liso negro strapless de Saint Laurent. Lució un collar de oro blanco de 18 quilates con diamantes, un anillo de oro blanco con un diamante ovalado y un brazalete de diamantes en oro blanco, todos de la colección Haute Joaillerie.

Izabel Goulart

La escultural modelo brasileña Izabel Goulart, asisitió a la premier de la película Stillwater / Fotos | Cortesía

La escultural modelo brasileña Izabel Goulart, asisitió a la premier de la película Stillwater en la tercera jornada jornada del festival, con un conjunto dos piezas (top asimétrico y pantalón acampanado de inspiración roquera, de Etro, adornado con ornamentos de pedrería, cristales y plumas, que moldeaban su envidiable figura.

Además los accesorios que utilizó fueron unos pendientes y brazalete de oro blanco de Chopard.