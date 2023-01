Modelo tlaxcalteca Yadhira conquista la pasarela

Yadhira Meza Corona es una modelo profesional de Tlaxcala, que desde niña comenzó a mostrar interés por las pasarelas de moda.

Hoy en día es influyente en este ámbito, ha sido imagen de diferentes marcas de ropa y belleza de importancia en México.

Tiene 26 años de edad y es ingeniero en sistemas computacionales, en sus tiempos libres le gusta preparase mucho en el aspecto del modelaje, aparte de ir al gimnasio y, por si fuera poco, le gusta leer mucho, habla a la perfección el inglés y actualmente se encuentra estudiando el turco.

Este invierno 2023 parece ser tu mejor momento ¿cómo lo estás viviendo?

Mi querida Ruth, estos días los estoy empezando, con muchas energías, ganas y proyectos a corto y mediano plazo.

¿Cómo es un día normal en la vida de Yadhira?

Me levanto doy gracias a Dios por un día más de vida y por tener a mi familia completa; me ducho, desayuno voy al trabajo, regreso, voy a entrenar al gimnasio, me ducho, ceno preparo mi agenda para el o los siguientes días y también preparo mi outfit por día.

Todo esto con sólo 26 años ¿tienes un poco de vértigo o la clave es tener los pies en la tierra?

A principio como todo aspecto nuevo en la vida de alguien da miedo, pero con el tiempo he aprendido a hacerlo y no quedarme con la duda de si no lo hubiera hecho qué hubiera pasado y siempre teniendo los pies sobre la tierra.

¿Cuáles son las reglas que una modelo debe seguir en su trabajo?

Cómo todo ámbito de belleza siempre como exigencia cuidar tu apariencia en la cual implica la piel, el cabello, las uñas, el peso, la nutrición, la cadencia al caminar.

SUS PLANES

¿Cuáles son tus proyectos futuros? ¿En qué lugares te podremos ver?

Mi manager y yo estamos trabajando en proyectos de makeup y sesiones fotográficas, pero para ser sincera me gustan los proyectos de desfiles de moda.

¿Cuál es tu estilo de vestir favorito para el día a día, para un acto importante y para una fiesta?

En reuniones laborales me fascinan los estilos sutiles pero elegantes en tonos oscuros, negro y azul y en eventos de día y tonos neutros blancos, verdes, rojos.

¿Has tenido alguna modelo favorita en quien te hayas inspirado?

Sí, por supuesto: Tere Kuster.

¿Cómo ves la situación actual en el mundo de las pasarelas?

Conforme pasan los años he visto que las reglas cambiaron ahora las tallas grandes se unieron a las pasarelas y todo tipo de tallas y eso abre puertas a muchas personas que sueñan con ser modelos.

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en las pasarelas?

Todas las pasarelas en las que he estado me fascinan no he tenido ninguna mala experiencia.

Maleta arriba, maleta abajo… ¿es fácil conciliar la vida laboral con la personal?

Sí. Cuando estoy laborando me olvido de lo personal por completo ya que me siento plena haciendo lo que me gusta que es modelar.

¿Quién es tu icono de moda a seguir?

Admiro mucho a Audrey Hepburn y Jackie Kennedy.

¿Sigues las tendencias o creas la tuya?

Creo la mía ya que todos tenemos diferentes tipos de cuerpos y personalidades a mí me gusta un estilo elegante y sutil.





