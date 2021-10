Muestran trajes regionales en Teen Universe

Hace días realizaron el full fashion show de Teen Universe Tlaxcala 2021, en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, donde premiaron al mejor talento y traje típico; la ganadora de estos títulos fue la hermosa Lupita Carmona, quien es Teen Universe Yauhquemehcan 2021. La final de este concurso de belleza será el 19 de noviembre.

Son 12 aspirantes a la corona estatal de Teen Universe Tlaxcala y, el día del fashion cada una tuvieron diversas presentaciones, abrieron con un opening, continuaron con una prueba de talento y finalizaron con una pasarela con la temática "Eleganza Extravaganza" dónde cada quien hecho a volar su imaginación en su vestuario.





Pero, lupita en su categoría de Teen Universe presentó un cuadro del estado de Jalisco "El gavilán" acompañada por Samuel Sánchez Núñez, y así en conjunto obtuvo el primer lugar a mejor talento y traje típico.

"Fue un pequeño logro antes de la gran final para el cual me estoy preparando mucho, la cual se va a realizar el día 19 de noviembre 2021 en el salón arlequín en la ciudad de Apizaco, agradezco mi directora municipal Tania Flores que en todo momento me ha apoyado para hacer las cosas cada día mejor, su exigencia y rectitud, están haciendo que vaya escalando a mis sueños, también al director estatal le doy gracias por darme la oportunidad de representar a mi municipio, además de ser una gran persona con todas las chicas, me refiero a Oscar San Luís y Axel Martínez".

La joven dijo sentirse alegre por haber representado a su municipio con todo el corazón en Teen Universe, un concurso fue significó mucho para la joven que cumplió un sueño.

Una estricta alimentación, disciplina, exigencia y ejercicio son parte de la preparación de Lupita Carmona.





