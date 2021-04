Mya Aixa Escobedo joven revelación del modelaje

Mya Aixa Escobedo de la Rosa tiene 15 años de edad y es una de las reinas de belleza más jóvenes del estado. A los 13 años empieza en el mundo de la moda, participó en el certamen Teen Petite Tlaxcala 2020, del que fue ganadora de la corona. Hoy en día la hemos visto crecer en este rubro de la belleza, posicionándose como una de las mujeres más bellas de Tlaxcala, ganándose el cariño de todos.

Círculos Samantha González, domadora del éxito

La bella jovencita es auténtica, alegre, altruista y su mayor sueño es ser una reconocida modelo a nivel mundial, por lo que se prepara día con día.

Círculos Aarón Díaz y Kalimba visitan Tlaxcala

En exclusiva para El Sol de Tlaxcala, platicó de sus gustos y de las cosas que más le gustan de la entidad.

Estudia la secundaria, donde es muy aplicada para sus estudios.

¿Cómo te sientes cuando estás en una pasarela?

Cuando estoy en una pasarela me siento como pez en el agua, me siento cómoda y en mi ambiente, y quiero proyectarlo así, como expresando esa libertad al caminar y esa seguridad de saber que no existe nada más que ese preciso momento.

Círculos Amor al maquillaje

¿Quién te ha influenciado?

Yo no conocía el mundo de los certámenes, pero si veía el mundo del modelaje como una posibilidad en mi vida, ahora sé que los certámenes son como ese resorte para plasmar esa posibilidad.

Tan niña y a la vez madura y toda una reina de pasarelas ¿Qué significa esto para ti?

Gracias por tan lindas palabras, y aunque no lo parezca, portar una corona conlleva una gran responsabilidad, no solo con la marca con la que estas participando sino con la gente que te apoya y quiere ver una mejor versión de ti.

Mariachis, la alegría de los mexicanos



Continúa leyendo ➡ https://t.co/Muqu7EnXTw#Mariachi #Musica pic.twitter.com/Xw5PdgWtyk — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 25, 2020

Turismo Google Maps comenzará a dirigirte por rutas amigables con el ambiente

¿Qué se siente representar a Tlaxcala?

Definitivamente mucho orgullo y satisfacción, es muy emocionante ser la imagen de un estado tan rico como es el nuestro y quiero transmitir al concurso nacional lo valiosa que es nuestra entidad.

¿Qué experiencia te deja este certamen?

Básicamente que no hay edad para comenzar a trabajar en tu proyecto personal, además de valorar a la gente que te apoya.

Turismo El primer hotel burbuja ya está en Ciudad de México

¿Utilizas mucho las redes sociales?

Sí y sigo aprendiendo a usarlas.

¿Cómo las aprovechas?

Justamente en eso estoy, aprendiendo a aprovecharlas como medio de comunicación efectiva y no solo como una distracción.

Es una jovencita auténtica, sin miedo al éxito. Cortesía | Mya Escobedo

Círculos Presentan la colección Hilos de Tlaxcala

¿Qué se siente ser catalogada como una de las mujeres más bellas de la entidad, pero sobre todo la más jovencita?

Con mi rostro sonrojado y una gran sonrisa me halaga tu pregunta, pero qué bello de verdad poder representar a nuestras mujeres, mujeres de gran valor y fuerza como somos todas las tlaxcaltecas.

¿Cómo ves a las reinas de ahora y las de antes?

A pesar de que en esencia es lo mismo, yo diría que, así como nuestra sociedad también ha evolucionado, valorando a la mujer no solo por el físico sino por su inteligencia y su capacidad de resolver y actuar.

Círculos ¿Sabías que José Alfredo Jiménez le dedicó una canción a Tlaxcala?

¿Cómo es la vida de una reina de belleza?

Con el deseo de poder hacer un buen papel y para esto sigo con disciplina mi rutina de ejercicio y sana alimentación, clases de pasarela y por supuesto de comunicación y control de redes sociales.





Mya Aixa Escobedo de la Rosa Teen Petite Tlaxcala 2020

Cuando estoy en una pasarela me siento como pez en el agua, me siento cómoda y en mi ambiente, y quiero proyectarlo así”





La final de Miss Petite México 2021 es el 10 de julio y se llevará a cabo en Tlaxcala.

Javier San Román le canta al amor



Los detalles en ➡ https://t.co/nuOnuhra3p#Musica pic.twitter.com/J1ZD08eWsM — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 1, 2020

TE RECOMENDAMOS

Círculos Roberto Fuentes culmina sus estudios superiores

Círculos El Jilguerillo pone en alto a Tlaxcala