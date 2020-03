Mya busca la corona nacional Miss Petite México

Mya Aixa, del municipio de Tlaxcala, recientemente fue coronada como Miss Teen Petite 2020, convirtiéndose en la reina de belleza más joven del estado, a sus 13 años de edad. Ahora se prepara para representar a Tlaxcala en el certamen nacional Miss Petite México, a celebrarse en agosto.

Círculos Angélica de Gives se despide del trono de Miss Tlaxcala

Desde los cinco años de edad le nació el amor de las pasarelas, en entrevista para Círculos, comentó que siempre veía los certámenes de belleza y les dijo a sus papás que algún día ella pisaría un escenario así, pero no le tomaron importancia en ese momento, pues aún era una niña.

Con el paso del tiempo se fueron dando cuenta que lo que les había dicho se iba haciendo realidad, pues notaron que el gusto de las pasarelas le llamaban la atención con más entusiasmo, hasta que un día dijo que participaría en un certamen de Tlaxcala, por lo que la apoyaron incondicionalmnete, hasta llegar a este momento.

Mujeres deben esforzarse al doble para tener un puesto de trabajo: ministra Margarita Ríos



Lee la nota aquí➡ https://t.co/VOgc73tLZ0#Mujeres #UnDiaSinNosotras #Ministra pic.twitter.com/rMk7bkSYIc — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 6, 2020

EL CERTAMEN MISS PETITE

La joven reina describe su experiencia en el certamen estatal como “algo bonito y emocionante, cuando yo me propuse participar no pensé que sería ganadora, pero eso sí, no me quitarían las ganas de saber estar en una pasarela, y claro, como todas las que participamos puse todo de mi parte, me preparé al máximo, pues era mi primera vez y estaba ante varias chicas que ya tenían experiencia, pero no me di por vencida y seguí paso a paso todo lo que el director de certamen decía, fui muy disciplinada”.

Círculos Maya brilla en las pasarelas

Expresó que se sentía a veces agotada, pero su propósito era cumplir su sueño y cuando llegó el día del certamen, su mente se puso en blanco y solo pensaba en dar lo mejor en su presentación, tenía que demostrar su esfuerzo para poder llegar a tener una de las coronas más importantes de belleza.

“En lo único que pensaba era no equivocarme y si lo hacia tenia que remediarlo, cuando terminó la pasarela, venia lo bueno, la decisión de los jueces y en mi categoría quedé sorprendida cuando dijeron mi nombre, no lo creí, mi felicidad era totalmente inmensa, y aquí estoy, demostrando a mi familia que sí pude y seguiré en este ambiente”.

La señorita Mya Aixa Escobedo de la Rosa, Teen Petite Tlaxcala 2020, agradeció al director del concurso, Daisuky Vicenteño, director de Miss y Teen Petite Mexico Tlaxcala por organizar este tipo de eventos en el que las jóvenes pueden mostrar su talento en las pasarelas; también dijo estar agradecida con el talentoso Axel Martínez, de Solo Carmín, quien se encarga del maquillaje de las concursantes.

Círculos Eduardo Cervantes vive en rosa

Además de su dedicación en los concursos de belleza, disfruta su etapa escolar como cualquier adolescente. Su materia favorita es Ciencias naturales y cuando sea mayor quiere ser bióloga marina y modelo.

Sus metas a corto plazo son terminar la secundaria con buen promedio y aprender a tocar otro instrumento, aparte de la guitarra.

Mya se prepara para representar al estado de Tlaxcala en el certamen nacional Miss Petite México, a celebrarse en el mes de agosto.

No dejes de leer:

Círculos Miss Teen Universe 2020, belleza adolescente

Círculos Camada de San Francisco Tlacuilohcan presenta a su reina