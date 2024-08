Natalia Catalá, la influencer de raíces tlaxcaltecas que se ha colocado como la favorita de grandes firmas de moda

Natalia Catalá no sólo se distingue por marcar tendencia en la moda y belleza al colaborar con las más destacadas marcas nacionales e internacionales, también ha generado una comunidad de seguidores que se identifican con la sinceridad y naturalidad con la que se conduce en redes sociales.

Quizá pocos lo saben, pero Natalia pasó su infancia en Tlaxcala y nuestro estado sigue siendo su lugar de refugio donde recarga energías tras la agitada vida en una urbe como la Ciudad de México, donde actualmente radica.

Natalia mantiene una conexión muy especial con nuestro estado y es por eso que es considerada como uno de los talentos tlaxcaltecas más destacados en el ámbito de la creación de contenido.

UN REALITY SHOW LA CATAPULTÓ A LA FAMA

La carrera de Natalia inició de manera casual como cualquier chica que sube sus fotos a Instagram, cuando esta plataforma comenzaba a colocarse como una de las favoritas hace algunos años.

Su belleza y la conexión que se empezó a generar con sus followers la colocó como una de las primeras influencers en nuestro país de esta red social y el éxito se consolidó luego de su participación, en 2017, en el reality show de la cadena MTV “El match perfecto”.

“Empecé subiendo fotos y teniendo esta dinámica de like por like o follow por follow y durante un año fui muy constante y esto me sirvió bastante porque mis seguidores comenzaron a aumentar; luego me empezaron a contactar las primeras marcas, sobre todo de ropa, y la verdad es que yo no lo podía creer”, nos compartió Natalia.

LA SINCERIDAD, SU SELLO

Las cada vez más frecuentes colaboraciones con reconocidas firmas como Shein, Class o Liverpool, hicieron que lo que inició sólo como un pasatiempo llevara a Natalia a tomar más en serio la publicación de contenido en sus plataformas, no por ello dejando de lado su personalidad real, lo que su comunidad más valora.

Siempre he sido una persona muy honesta y muy abierta con mi vida. Puedo hablar incluso de cosas como las cirugías que me he realizado y esa sinceridad se refleja en lo que comparto con mis seguidores; nunca he subido productos o recomendaciones que no sean de mi agrado o que no vayan con mi público

“SOY SÚPER HOGAREÑA”

En el contexto de los influencers todo pareciera una fiesta interminable, pero más de uno coincide en que una vida tranquila es su hit, como es el caso de Natalia a quien esta característica la ha llevado a conectar con un tipo de público que se identifica con su estilo de vida.

FUERTE ARRAIGO EN TLAXCALA

“Tuve una infancia muy bonita en Tlaxcala, siempre lo asocio como mi zona de paz, una burbuja de felicidad con mi familia”, compartió Natalia..

Hace unos años tuve una experiencia muy desagradable en la que me privaron de la libertad y Tlaxcala es el único lugar en donde puedo estar sola y sentirme tranquila; disfruto mucho ir a caminar por el centro, así que estoy considerando regresar a vivir para el siguiente año porque también hay gente muy linda en Tlaxcala

Para conocer más de Natalia Catalá síguela en sus perfiles de Instagram y Tik Tok como @nataliacatalaj.

Actualmente combina su trabajo con marcas de renombre con la fotografía profesional, ya que Natalia proviene de una familia de fotógrafos por lo que se ha especializado en fotografía de alimentos y bebidas.