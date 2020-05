Nicol, una reina altruista

La bella modelo Nicol Hernández, es más que una reina de belleza, y en este tiempo de pandemia por el Covid-19 hace lucir su labor social, es originaria de Quintana Roo, y todos los domingos hace comida para repartirla a los más necesitados.

Nicol es Miss Petite Belleza Americana México 2020, su preparación la ha realizado en Tlaxcala, con Alexander Cagnat y Eduardo Cervantes, directores de certamen son originarios de la entidad y lamentó no estar en este momento en la tierra que la ha visto crecer en las pasarelas.

Nicol se ha preparado para importantes certámenes de belleza bajo la dirección de tlaxcaltecas /CORTESÍA NICOL HERNÁNDEZ

Por este medio agradeció el apoyo y halagos que recibe en sus redes sociales de sus amigos y seguidores tlaxcaltecas.

Recomendó que todos se queden en casa, que es lamentable lo que México está pasando, “pero vamos a demostrar que los mexicanos siempre estamos unidos y si ponemos un poquito más paciencia, dentro de poco vamos a salir a abrazarnos y dar gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad de cambiar y ver las cosas de otra manera”.

También pidió que “esto que estamos pasando, nos vuelva más humanos, apoyemos en este momento a quien lo necesita, si tú qué me lees y tienes la posibilidad de dar a quien de verdad lo necesita, no lo pienses y ayuda, tu no sabes lo que mucha gente está pasando en este momento, unamos fuerzas y los que no tienen nada que hacer afuera, quédense en casa, por el bien de todos”.

Reconoció la gran labor que algunas de sus homólogas de Tlaxcala que están haciendo lo mismo que ella, y pidió que en esta vez todas reinas de belleza se unan por una buena causa.

