¿No sabes cómo peinarte hoy? Las trenzas son un clásico que no pasa de moda

Desde lo más sofisticado hasta el aspecto más relajado lo podemos lograr con un peinado de trenzas, y lo mejor es que no es necesario pasar horas para lograr este look que es un must de la temporada.

TRENZA BÁSICA

Las expertas de Stilo Stetik nos compartieron algunas opciones para recrear este peinado, todo depende del grado de dificultad que desees probar; pero si lo tuyo es la sencillez y practicidad puede optar por la básica, que consiste en tomar tres mechones de cabello a partir de una coleta pero, para añadir un twist puedes colocar un moño en la punta de la trenza que además puedes combinar con tu outfit.

TRENZA FRANCESA

Otro estilo sencillo de hacer pero de aspecto más estilizado es la trenza francesa, que consiste en tomar el cabello desde la raíz de la cabeza. Para ello es necesario tomar un mechón grueso, desde la altura que desees, y comenzar a trenzarlo sujetando cabello del resto de la melena, de este modo lograrás que la trenza quede pegada al cuero cabelludo y así evitar que quede suelta. Puedes dejar el cabello suelto o recogido y es ideal incluso para fiestas y eventos más especiales.

TRENZA EN DIADEMA

Este tipo de peinado se logra con la técnica de la trenza francesa pero la variante es que el mechón de cabello se sujeta pasando por la parte superior de la cabeza, justamente como si se tratase de una diadema.

TRENZAS HOLANDESAS

Nuevamente partimos de la trenza francesa pero en este estilo son dos colitas de lado a lado; este estilo te hará ver muy relajada y juvenil, por lo que son perfectas para el fin de semana.