¡No te lo pierdas! Los actores Diego Montessoro e Ikal Paredes visitarán Apizaco este jueves

Para celebrar sus seis nominaciones a los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), el centro cultural “La Libertad” de Apizaco va a proyectar “El último vagón”, película filmada en distintas localidades de Tlaxcala y en la cual también actuaron tlaxcaltecas.

Círculos Mañana sábado damas charras modelarán su bella vestimenta en el Teatro Xicohténcatl; también honrarán a la cantante Aida Cuevas

Diego Montessoro, que interpreta el papel de Chico e Ikal Paredes, que hace a Tuerto, estarán presentes durante la función, pues ambos acaban de regresar de Jalisco, lugar donde tuvo lugar la ceremonia de premiación.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Ya sea para tomarse fotos con los jóvenes actores o simplemente para escuchar sus experiencias en la producción de la cinta, la invitación está abierta al público en general. La cita es este jueves 26 de septiembre a las 17:00 horas.

SOBRE LOS ACTORES

“Diego Montessor e Ikal Paredes nunca habían estado en un set, nunca habían actuado y fue una experiencia muy gozosa el poder entonarlos a todos y meterlos en la misma mística”, relata el director Ernesto Contreras sobre el trabajo de los actores que se darán cita en “La Libertad”.

Círculos ¡Prepárate! Tlaxcala tendrá Carrera de Botargas en la Feria de Ferias 2024

No dejes de leer: ➡️Estas son las locaciones tlaxcaltecas que aparecen en “El último vagón”

Por su parte, Iker señala que la gratitud por su primera oportunidad actoral es lo que le motiva a seguir compartiendo su talento. “Toda la producción me trató como profesional, espero haber estado a la altura. Gracias a los que me invitaron a participar y confiaron en mí, a los que no me conocen y vieron “El último vagón”, a los que me escribieron, a los que festejaron la participación en la película, los que festejaron la nominación”. Además, señaló que fue “El último vagón” su primera participación y aseguró que no será la última.

SOBRE LA PELÍCULA

Círculos ¿Tienes una banda de rock? Participa en el concurso “Tlaxcala Rockea”, podrías ganar 10 mil pesos

Te recomendamos: ➡️Niño tlaxcalteca, entre los nominados al Premio Ariel por su actuación en “El último vagón”

"El último vagón” es una adaptación de la novela homónima de Ángeles Doñate, escritora y periodista española.

La cinta cuenta la emotiva aventura de Ikal, un niño que junto a sus amigos descubrirá el verdadero significado de la amistad, la importancia de crecer y el impacto y la inspiración que los maestros pueden tener en la vida de sus alumnos. Se trata de una historia para homenajear a los maestros que nos marcan.

Entre las locaciones de la grabación se encuentran varios paisajes del campo tlaxcalteca, el salón ferrocarrilero de Apizaco, el ferrocarril de Tequexquitla y Xalostoc, así como la hacienda de San Pedro Tenexac, ubicada en el municipio de Terrenate.