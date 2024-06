"No todo es fiesta" en la vida de un influencer: se requiere compromiso, afirma Blanca Tonatzi

A sus 27 años, Blanca Tonatzi es una de las creadoras de contenido más exitosas de nuestro estado, pues su belleza y carisma la han colocado como una de las influencers tlaxcaltecas con más seguidores en redes como Instagram y TikTok, donde día a día comparte recomendaciones con lo que, a partir de ello, ha hecho una carrera en este ámbito.

Platicamos con Tonatzi, quien nos habló sobre lo que significa dedicarse de manera profesional a la creación de contenido pues, lejos de lo que pensamos, no todo es fiesta o diversión, se requiere de compromiso y gusto por esta actividad, aseguró.

Blanca Tonatzi inició en el mundo de las redes sociales hace apenas dos años pero rápidamente se fue colocando en el gusto del público, por lo que le preguntamos a qué cree que se debe, en un contexto con tanta competencia entre creadores de contenido, donde tu perfil puede pasar desapercibido con facilidad.

Desde muy niña me ha gustado capturar todo para compartirlo en redes y así fue como abrí mis cuentas en las que subía mi contenido personal, pero todo se fue dando y la vida me fue encaminando; alguno que otro video empezó a pegar y creo que ha sido por mi carisma, las personas me decían ´qué bonita sonrisa’ o ‘eres linda’, y creo que fue esa parte la que me ayudó.

SU DISTINTIVO ES MANTENERSE AUTÉNTICA



Otra de las características que resalta la influencer es que ha mantenido su personalidad e intereses de forma genuina, por lo que no acepta todos los ofrecimientos de colaboración en sus redes.

“Siempre he intentado reflejar lo que soy. Varios influencers crean un personaje en sus redes y la verdad yo no soy así. Para las colaboraciones hago un análisis previo del negocio para ver si me gusta, pero también para ver si es algo que podría gustarle a mi audiencia. Afortunadamente me piden bastantes colaboraciones y no accedo a cualquiera, no me gustaría hacer contenido por cantidad”.

Bajo esta premisa de colaborar con negocios o emprendedores que son afines a sus gustos y preferencias es como se ha desenvuelto Tonatzi; como ejemplo mencionó un video que causó polémica recientemente, pues en sus perfiles apareció una charla con el virtual alcalde electo de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García. Sobre este tema, Tonantzin nos comentó que existe una relación de amistad previa.

“Yo en política no me meto, pero la verdad conozco a Alfonso, nos hablamos y le dije te apoyo y, de hecho, cuando subí ese video varias personas me empezaron a contactar para decirme ´oye apóyame´ pero yo en política no me meto; si lo hice ahorita es porque conozco a Alfonso pero, de ahí en fuera, no haría contenido, a menos que lo conozca y sea buena persona”.

LA POLÉMICA DE “JENNY MEZCAL”

Otra de las polémicas en la carrera de Tonatzi fue su colaboración para un bar ubicado en el centro de Tlaxcala que fue clausurado a los pocos días. El nombre de la influencer apareció en varios medios a nivel nacional con notas como “Tiktoker exhibe un bar secreto en Tlaxcala y autoridades lo clausuran”. Al respecto Blanca Tonatzi nos comentó que, de hecho, la experiencia fue muy positiva para su carrera.

“Cuando me enteré estaba en Aguascalientes y cuando me enviaron la nota dije ‘ésto se va a hacer viral’ y dicho y hecho. Siempre lo vi como positivo porque pensaba en la visibilidad que tendría y porque esta situación a mí no me competía en lo absoluto. Las personas del negocio estaban más que agradecidas porque el lugar se llenó y me dijeron ´te queremos para cuando lo reabramos’. Este video me dio mucha visibilidad, a partir de eso crecí en colaboraciones porque me empezaron a buscar más negocios”.

ABOGADA Y CRIMINÓLOGA

Pocos saben que la creadora de contenido es además abogada y criminóloga y, aunque por ahora está enfocada en su carrera profesional en redes, no descarta la posibilidad de ejercer en un futuro en este otro ámbito. No me veo en una oficina, pero sí me gustaría algún día dar ponencias porque me gusta mucho hablar y dar mi opinión. Estudié criminología porque me gusta ser muy analítica y estudié derecho porque en una de mis loqueras dije ‘algún día quiero ser ministra’ y para ello tenía que tener esta carrera.

Preguntamos a la influencer cómo es un día normal en su vida y nos compartió que lejos de lo que puede pensarse sobre la vida de un creador de contenido, gran parte lo dedica a cuestiones técnicas como la edición; además de combinarlo con otros proyectos como el modelaje y también la administración de las redes sociales de otras personas.

“Todos piensan que me la vivo divirtiéndome, holgazaneando, o del tingo al tango, pero mucho de mi tiempo es para editar mis videos que es en donde se hace la magia. Tengo otras actividades, soy una persona que siempre le ha gustado mantenerse ocupada en todo momento. Si te dijera cuántos trabajos tengo, tengo como cuatro o cinco, pero todo se podría englobar en marketing, modelaje y redes”.

Con más de 76 mil seguidores en Instagram y más de 188 mil en TikTok, Blanca Tonatzi es una de las influencers más exitosas de Tlaxcala.