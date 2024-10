Only You, una apuesta por el café de especialidad en Apizaco

En un Apizaco donde las tradiciones y los sabores cotidianos marcan la rutina, Only You emergió en una de sus principales calles para desafiar el paladar local con una propuesta diferente: el café de especialidad.

Fundada por Daniel Sánchez y Brenda Portugués, esta cafetería es la cristalización de un sueño conjunto alimentado por su amor al café, así como su deseo de elevar la cultura cafetera en su ciudad natal.

Daniel y Brenda descubrieron su pasión por el café durante sus visitas a cafeterías especializadas en la Ciudad de México, donde notaron que la calidad del grano y los métodos de preparación ocupaban un lugar central. Este descubrimiento sembró la idea de llevar esa experiencia a Apizaco, un lugar donde de especialidad no tenía mucha presencia.

En 2018, comenzaron a gestar el proyecto, convencidos de que había espacio para una propuesta novedosa. Para prepararse, ambos tomaron un diplomado en la Escuela Mexicana del Café, donde aprendieron sobre las distintas variedades y técnicas de preparación.

Nos hicieron probar variedades que pocas personas conocen, de la misma forma en que se catan los vinos, comenta Brenda. Por su parte, Daniel añade: Investigamos sobre cafés de distintos estados de México y seleccionamos cuidadosamente cuáles ofrecer en nuestro negocio. Fue un proceso largo y de decisiones difíciles

LOS DESAFÍOS





Aunque el entusiasmo impulsó a esta pareja millennial a abrir Only You en 2021, los retos no tardaron en llegar. Uno de los mayores desafíos ha sido cambiar las costumbres del consumidor.

“Las personas están acostumbradas al clásico americano o capuchino, y es difícil convencerlos de probar nuevos métodos o granos”, explican. No obstante, ambos están comprometidos con la idea de que educar al cliente es parte esencial del crecimiento de la cultura del café de especialidad en Apizaco.

Daniel señala que “no ha habido el interés por conocer el café como quisiéramos, pero cada día enfrentamos nuevos retos para demostrar la importancia de los granos de calidad”. En ese sentido, Only You no sólo es la cafetería que recuerda la famosa canción de de The Platters, también es un espacio para compartir conocimiento y experiencias, algo que tanto Daniel como Brenda disfrutan al combinarlo con sus profesiones. Daniel es arquitecto y docente, mientras que Brenda, comunicóloga, también trabaja en locución comercial.

SUS ESPECIALIDADES

Only You ofrece una experiencia diferente con métodos de extracción artesanales como chemex, V60, prensa francesa y pour over. Además, sus especialidades frías han ganado popularidad entre los clientes, especialmente el cold brew con pomelo y la refrescante limonada a base de cold brew.

Queremos que las personas entiendan que un café de especialidad no solo se distingue por su sabor, también es de valorarse la ausencia de defectos y la trazabilidad del grano, que nos permite conocer desde su origen hasta su taza final, destaca Brenda.

Cabe señalar que la experiencia en Only You no se limita a las bebidas. La cafetería también ofrece una selección de repostería artesanal, donde destacan los brownies, roles de canela y galletas que complementan perfectamente las bebidas.

UBICACIÓN

La cafetería Only You está en la calle 5 de Mayo #405, en Apizaco, justo enfrente del Centro Cultural “La Libertad”. Su horario es de martes a sábado de 17:00 a 21:00 horas.