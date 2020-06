Orgullo tlalcalteca | Gior Gio, un Dj con estilo

Giovany Pérez Ávila, es el nombre que está atrás de Gior Tío Ávila, DJ y Productor Musical con estudios profesionales. Egresado y titulado en la Universidad G. Martell de la Ciudad de México. Un músico que ha llegado dispuesto a cambiar los cánones de la electrónica comercial con un sonido creado a partir de instrumentos que consiguen crear un ritmo fenomenal que sin duda hace moverse a cualquiera.

Círculos John y Eli esperan a Leah

Es originario de Tlaxcala y ha representado a la entidad en diversos eventos musicales, actualmente se encuentra trabajando en un proyecto que, aseguró, será del agrado de sus seguidores.

Círculos Elena Roldán, a un año de su triunfo

Dijo que su proyecto musical está enfocado en sub géneros de la música electrónica como el Bass House y el Bass Line de los cuales he realizado algunas producciones como Too Much que es el más reciente lanzamiento.

Una de sus últimas participaciones fue en el Festival Virtual “Que Se Arme Fest” una iniciativa que tuvo como propósito llevar entretenimiento musical a diferentes países sin necesidad de salir de casa por la situación que estamos viviendo.

“Actualmente, me mantengo trabajando en el estudio para sacar nueva música en los siguientes meses y en mi sello discográfico para impulsar música de diferentes productores emergentes”.

Círculos Jimena Lugo se abre paso en el modelaje





Su nuevo proyecto está enfocado en sub géneros de la música electrónica como el Bass House y el Bass Line.





Fred Huerta promociona nuevo disco



Lee más aquí ➡ https://t.co/JpsJVncj57#Gossip #Círculos #Tlaxcala pic.twitter.com/8GfxeL56yG — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 8, 2020

TE RECOMENDAMOS

Círculos Don Fernando Nava celebró sus 80 años

Círculos Zarco Acosta festejó 27 años de vida

Círculos Cantan con amor las “Mañanitas” para Karen Guevara