Oswaldo García, la voz gemela de Valentín Elizalde

Su nombre verdadero es Oswaldo García Fortiz, mejor conocido como Oswaldo Elizalde “La voz gemela” de Valentín Elizalde el “Gallo de Oro”, es un fanático del cantante, desde niño siempre soñó con conocerlo en persona, sin embargo, la vida ya no lo permitió, pero continuó con el gusto de cantar sus temas, aunque nunca imaginó que se convertiría en su doble.

Tiene diez años dando vida a las canciones que hicieron famoso a Valentín Elizalde como “Vete ya”, “Te quiero así”, “Soy así”, por mencionar algunas. Conozcamos un poco de su trayectoria.

Oswaldo García tiene diez años imitando a el Gallo de oro / Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿Cómo nace tu fanatismo por Valentín Elizalde?

Lo descubrí a través en una fiesta familiar, un tema de él “Te quiero así”, y al ver que me salía la misma voz, pues me arriesgué a prepararme para imitar a este gran artista, después entre a una escuela de música para afinar mi voz y hoy a mis diez años haciendo esto, doy resultados que gustan al público.

¿Qué representa en tu vida?

Representa hasta el día de hoy en mi vida, un símbolo a seguir en la música regional y que me hubiera encantado verlo en un concierto en vivo, solo me conformaba con verlo en la tele, y dije que algún día lo conocería, pero desgraciadamente la vida fue otra.

¿Qué sientes cuando te dicen que tu voz es idéntica a la de el Gallo de Oro?

En pocas palabras siento gusto y orgullo, es un halago y satisfacción, que cuando canto corridos me dice volvió a nacer Valentín Elizalde, y siento hermoso cuando me lo dice y agradezco a la gente que les guste mi actuación.

¿Cuál fue tu sentimiento cuando te enteraste que partió de este mundo?

Yo tenía 24 años, y siempre fui un seguidor de él, pero no imaginé que me convertiría en su voz gemela, y el día que él murió, sentí feo, porque ya no tuve la oportunidad de conocerlo en persona.

¿Qué te imaginas que pasaría si existiera actualmente Valentín?

¡Uuuuh! Hiciera muchas cosas, mi sueño era cantar con él en la “Expo” o en cualquier evento pero pues ahora yo lo hago pensando en él.

¿Qué enseñanza te ha dejado ser su principal fan e imitador?

Gracias a él he viajado, he cantado en Guadalajara y en varias partes, así como él tenía fans, yo también los tengo, eso es algo muy bonito para mí.

¿Cuál es la canción que más te gusta de tu ídolo?

Hay muchas pero en especial “Sobre la tumba de mi padre”, me trae recuerdos de mi papá en paz descanse y esa canción se identifica mucho en mi vida con él.

¿Algo más que desees agregar?

Pues yo lo hago con todo respeto, con respeto a la familia, amigos y fans, seguiré cantando las canciones de Vale porque me gustan; más que nada por recordarlo hoy y siempre como el grande que es.

10 años lleva imitando al Gallo de Oro

