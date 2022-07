Presenta tlaxcalteca Roberto Carlos videoclip

Roberto Carlos Martínez Villantes, es un joven cantante originario del municipio de San Pablo del Monte, tiene 21 años de edad y diez de trayectoria musical, pero de una manera más profesional desde hace cuatro años. Se ha vuelto muy famoso en redes sociales por su espectacular voz e interpretación en cada melodía que llega al corazón, tal es el caso de su nuevo tema con videoclip que presentó hace unos días y que lleva por nombre “Me Dueles”, una canción inédita.

Círculos Liam disfrutó su fiesta de Spider-Man

¿Qué te llevó a convertirse en cantante?

No te pierdas:➡️ ¿10 millones de pesos un reloj? Así es la alta relojería, conoce por qué

En mi casa siempre se escuchaba música, mis papás tienen un gusto enorme por la música, y entonces ese es el origen por el cual empecé a cantar.

¿Quién te inspiró a hacer música?

Mis papás y artistas que actualmente están en el medio.

¿Cómo describirías la música que sueles crear?

No te pierdas:➡️ Ernesto Coppel: "Es bueno promover la idea de ser empresario"

Yo describo a mi música, como natural, sutil. Nos hemos enfocado en que sea música fácil de digerir para el público.

Círculos Conmemoración nacional, celebran el Día del Pole Urbano

¿Cómo es tu proceso creativo?

Primero que la inspiración llegue, para poder escribir. Y poco a poco, con el teclado darle algún sentido musical a la historia.

Si pudieras abrir un show para cualquier artista, ¿quién sería?

Lee más:➡️ Festeja Elodia su centenario de vida

Alejandro Fernández, Luis Miguel, Carlos Rivera, Marc Anthony, Yuridia, Maná. Creo que son los artistas a los cuales me gustaría.

¿Le has dedicado la letra de alguna canción a alguien? ¿Cuál es la historia?

Por ejemplo, “Me Dueles” es una coautoría con un amigo, se llama Daniel Salas. Esta canción se hizo a través de una historia complicada que él estaba pasando, y que ambos buscamos musicalizar esa historia.

¿Qué mensaje le darías a tus fans?

Te recomendamos:➡️ Arturo Zarate se recibió como licenciado en Diseño Grafico

Que sigan escuchando mi música, que próximamente viene más y más música.

Círculos Con fiesta temática de Barbie, Mary celebró como una muñeca

¿Cuál es tu talento más inútil?

Puedo disimular mis nervios, con mucha seriedad facial.

¿Cantas en la ducha? ¿Qué cantas?

No dejes de leer:➡️El príncipe Harry participará en los actos conmemorativos del Día de Nelson Mandela

Sí (risas) últimamente había estado cantando canciones de Luis Miguel, Yahir, Alejandro Fernández.

¿Qué estarías haciendo ahora si no fuera por tu carrera musical?

Yo creo que estaría trabajando en algún establecimiento y teniendo otras responsabilidades.

Círculos Intérprete romántico | Zarco, cantante del momento

¿Dónde has actuado? ¿Cuáles son tus lugares favoritos y menos favoritos?

No te pierdas:➡️Arturo Zarate se recibió como licenciado en Diseño Grafico

He actuado en las ferias de mi municipio (San Pablo del Monte), así como también en Papalotla, y otros municipios de nuestro estado. Y mis lugares favoritos, yo creo que son todos, lo importante es tener un público que me pueda escuchar.

¿Cómo sientes que Internet ha impactado el negocio de la música?

Desde luego, yo creo que internet ha revolucionado esta industria. Ya que, antes la música la podías obtener a través de la compra de discos, y hoy es muy diferente al tener diferentes plataformas digitales. Creo que estamos en una era, la cual llegó a revolucionar de una manera importante la industria musical.

Entérate:➡️Blanca y Ángel, esperan con ilusión a Gibrán

¿Cuál es tu canción favorita para interpretar en el escenario?

Sin duda, es mi canción “Me Dueles” es una excelente canción.

Sociales Primas celebran juntas sus XV

¿A qué músicos famosos admiras?

Luis Miguel, Carlos Cuevas, José José, Mijares, Alejandro Fernández, Emmanuel, Carlos Rivera, Vicente Fernández, entre otro.

Más información:➡️Con emoción y nostalgia se despiden de las aulas

¿Cuál es el mayor problema en el que te has metido?

Yo creo que fue en el bachiller, una vez me escape de la escuela. Yo estudiaba en Cobat 13 (Papalotla Tlax.,) y me dio por no entrar a la escuela, y venir a Tlaxcala a conocer. Pero alguien del plantel me reconoció, y mando a llamar a mis familiares, jaja es una anécdota muy rara y chistosa.

Círculos Estudiantes de primaria, sueñan en grande

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?

Que siga luchando por mis sueños, y que no descanse hasta lograrlo, que la vida está llena de retos y que tengo que afrontarlos.

No te pierdas:➡️ ¿No sabes qué bloqueador solar es el mejor? elige el ideal con estos consejos

Si pudieras cambiar algo de la industria de la música, ¿qué harías?

Creo que de pronto hoy en día encontramos un lenguaje más agresivo en canciones, en muchos aspectos, y creo que cambiaría un poco la manera de escribir de algunos artistas. Aunque bueno al final solo es mi punto de vista, y respeto a los del público en general.

¿Cómo es un día normal para ti?

Estar en casa, ensayar, escuchar música, estar con mi familia.

Lee más:➡️ Princesa heredera, Victoria de Suecia, celebra su cumpleaños 45 en la isla de Solliden

Círculos Tlaxcala recibirá a 65 reinas de belleza para celebrar el certamen Miss Petite México

¿Hay un significado oculto en alguna de tus canciones?

Sí, en lo particular “Me Dueles” es una historia, que decidimos musicalizarla entre Daniel Salas y yo.

¿Qué es lo mejor de ser cantante? ¿Y qué consideras que es lo peor?

Lo mejor, es que disfrutas esa cercanía con la gente, que compartes emociones con el público, y se identifican con tus canciones. No encuentro algo negativo, sin embargo, es una carrera que te exige hacer muchos sacrificios.

Círculos Premian lo más destacado del folklor mexicano, en Tlaxcala

¿Sufres de ansiedad antes de una presentación? ¿Se pone nervioso?

Te recomendamos:➡️ #SOY Hombre actual: Sin corbata, pero empoderado

No, no sufro de ansiedad. Sin embargo, si me pongo nervioso antes de subir a un escenario, pero he aprendido a controlarlo.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera seguir sus pasos?

Que no se detenga, hasta conseguir sus objetivos. Que tenga mucha disciplina, y perseverancia, esta carrera es demasiado linda, pero también de mucha disciplina.





Círculos Presentan el nuevo podcast “Qué Joya”

“Me Dueles” es dedicada para los examores, que nos duele tanto recodarlos.

De pronto hoy en día encontramos un lenguaje más agresivo en canciones, en muchos aspectos, y creo que cambiaría un poco la manera de escribir de algunos artistas”





TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Círculos Celebran a Ximena por sus cinco años

Sociales Festeja Elodia su centenario de vida