Pumpkin spice makeup, la tendencia de maquillaje que debes probar este otoño

El pumpkin spice make up es la tendencia de maquillaje que no te puedes perder en este otoño, inspirado en la famosa bebida a base de la calabaza y de sus tonos anaranjados que darán un toque muy trendy a tu look.

Para lograr el maquillaje pumpkin spice make up sólo necesitas sombras en tonos naranjas y cafés; mientras que para los labios también puedes ocupar estas tonalidades e incluso nude, todo depende de cuán cargado sea el maquillaje de ojos.

El punto clave que hará lucir este maquillaje es el toque glow en el rostro, para ello es necesario hidratar muy bien tu piel y luego aplicar una base con este efecto que aporta luminosidad.

Para continuar con las tonalidades naranjas el siguiente paso será aplicar un bronzer en pómulos, sienes, y mentón para aportar al rostro ese aspecto otoñal y al mismo tiempo resaltar tus facciones. Recuerda que en el caso del bronzer es mejor aplicarlo de a poco para no terminar con un exceso de maquillaje.

El rubor por supuesto también va en colores naranjas, color que por cierto va muy bien a las pieles morenas. Éste se aplica sobre los pómulos para crear un efecto de color que aportará mucha luz al rostro.

Los labios son también un punto focal, si es que el maquillaje de ojos es muy cargado puede optar por un tono nude con un brillo labial encima, o si prefieres puedes optar por un tono café o naranja intenso.

Ahora sí estás lista para destacar en la temporada más bonita del año.