La reina Isabel II comparte el té con el osito Paddington

La reina Isabel II enterneció a los internautas al aparecer en una humorística escena con el osito Paddington, que se transmitió dentro del marco del concierto del jubileo de platino, que se celebra en estos momentos en el Palacio de Buckingham.

En el video, de poco más de dos minutos, aparece la monarca sentada en una mesa con el popular personaje creado por Michael Bond, quien sin pena alguna toma la tetera y comienza a beber directo de la boquilla, cuando la reina le ofrece una taza de té.

El momento que ha causado más furor en las redes es cuando Paddington se percata que, como él, la soberana también gusta de los sandwiches de mermelada, e incluso guarda uno en su bolsa.

"Feliz jubileo señora, y gracias por todo", expresa el oso antes de finalizar el clip, mientras se quita su sombrero en señal de respeto.

Inmediatamente después arrancó el concierto, con la participación de Queen y Adam Lambert, quienes interpretaron los temas "We will rock you" y "We are the champions".