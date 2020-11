Príncipe William contrajo Covid-19 en abril: BBC

El príncipe William, del Reino Unido, contrajo Covid-19 en abril, en un momento similar al de su padre, el príncipe Carlos, según reportó la BBC, quien a su vez citó fuentes del Palacio de Kensington.

De acuerdo con el medio, el duque de Cambridge fue un caso positivo del nuevo coronavirus a principios de este año, pero mantuvo en secreto su estado de salud para evitar alarmar a la nación.

Pese a la noticia, el Palacio de Kensington, hogar y oficina del príncipe de 38 años, se negó a dar mayor información sobre el hecho.

El príncipe William, segundo en la fila del trono, no le dijo a nadie sobre el resultado positivo de su prueba porque "estaban sucediendo cosas importantes y no quería preocupar a nadie", citó la BBC a The Sun.

Durante su enfermedad, el principe fue tratado dentro del palacio y siguió las recomendaciones médicas, como el asilamiento en la casa familiar Anmer Hall, en Norfolk.

Según informó la BBC, el príncipe William realizó 14 compromisos por teléfono y videollamadas durante el mes que estuvo en confinamiento. Asimismo, a principios de abril, el duque y la duquesa de Cambridge llamaron por video a los hijos de trabajadores clave en una escuela primaria en Burnley, noroeste de Inglaterra.

El príncipe Carlos fue el primero en dar positivo

El príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II y heredero al trono británico, dio positivo en el test de coronavirus el pasado 25 de marzo.

El príncipe de Gales, de 71 años, tuvo síntomas leves de Covid-19, precisó un comunicado. El heredero se confinó junto a su esposa Camila en la residencia real de Balmoral, en Escocia.

Los síntomas no impidieron que Carlos haya estado trabajando desde casa. Por su parte Camila, "la duquesa de Cornwall, también fue sometida al test pero no tuvo el virus", precisaron.

