Revela consejos Diego Pintor, maquillista profesional

Es un placer conversar con un talentoso joven tlaxcalteca, siempre novedoso e incidiendo en lo profesional y en lo personal, pero con la elegancia que caracteriza a un experto apasionado por el trabajo, les encantará leer la entrevista.

Reveló algunos consejos de maquillaje y habló de su profesión, de cómo trabaja, como la vive, “No hay persona fea, sino mal arreglada”, nos ha encantado esa frase y, después de conocerlo más a fondo, nos damos cuenta el amor que le tiene a su trabajo.

Además de tu trabajo, ¿Cuál es tu pasión?





“Definitivamente el baile y el arte del maquillaje son mis motores e inspiración, son la pasión para continuar buscando oportunidades de crecimiento”.

¿Cómo llega la oportunidad de ser el maquillista principal de Mexicana Universal USA?

El maquillista ha colaborado con íconos de la moda y la belleza. Cortesía | Diego pintor





“Es el resultado de todo el trabajo que he realizado y llega de la mano de Tony Berber, quien me da la oportunidad de participar en México en la piel y, por el resultado obtenido me abre la puerta para Mexicana Universal USA, como te puedes dar cuenta todo ha sido fruto del trabajo y la pasión que tengo o siento por este arte”.

¿Qué es para ti un hombre empoderado?





“Es aquel que es congruente con lo que piensa, con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace para cumplir sus sueños, debo de trabajar mucho. Las alas son mías, el cielo de nadie”.

¿Cuál fue tu experiencia en Mexicana Universal USA?

“Para mí fue una realización personal y profesional, porque hace tres años me propuse estar en Mexicana Universal, fue un trabajo duro con altos y bajos, pero siempre confiando en mi trabajo y de la mano de Tony Berber y Lupita Jones pude formar parte de este proyecto que me permitió no solo cumplir un sueño de estar en la plataforma más importante en cuanto a certámenes de belleza se refiere, si no también conocer un poco más del fashion show y de las pasarelas de moda, fue en este evento en donde el diseñador argentino Gustavo Pucheta al ver mi trabajo con la participantes confió en mí y participé en su pasarela principal, maquillando algunas de sus modelos, enfrentándome a retos en donde mi maquillaje salió intacto después de que una de las modelos cayera al agua y ser el maquillista que Gustavo Pucheta eligió para su arreglo personal el día del evento”.

¿Fue un gran reto estar frente al maquillaje de las concursantes?





“No lo considero un reto ya que se la calidad de mi trabajo, más bien lo definiría como una responsabilidad enorme, porque el maquillaje es crucial en un certamen de belleza, es un punto importante que puede elevar o bajar a una concursante en un certamen”.

Háblanos un poco más de ti ¿Cómo inició tu pasión por el maquillaje?





“Comenzó justo hace casi cuatro años, cuando decidí estudiar en uno de los mejores institutos de maquillaje del País con el maestro Javier De La Rosa, el me motivó a perseguir estos sueños y trabaje duro, ya que he sido colaborador de Miss Tlaxcala, Miss Earth Tlaxcala, Miss Teen Morelos, Miss Puebla, México en la piel y actualmente director de Miss Teen International Tlaxcala”.

¿Cuáles fueron tus primeros trabajos?





“Comencé con maquillajes sociales, novias, quinceañeras, graduaciones, me gusta realizar este tipo de maquillajes porque me permite ser parte de un día especial en la vida de esas personas”.

¿Cuáles fueron las pautas que marcan tu trabajo?





“No me lo vas a creer, pero hace dos años yo cumplía con todos los estándares sociales, había terminado una carrera, tengo un título profesional y tenía un trabajo godín, pero curiosamente no era feliz ni me sentía pleno y fue cuando gracias a la confianza de mi mamá tome la decisión de perseguir mis sueños y ser feliz, mi objetivo siempre fue MEXICNA UNIVERSAL y en el camino se me fueron abriendo oportunidades que me permitieron adquirir más experiencia y llegar más confiado a este certamen.

¿Formas, color, concepto, por donde sueles empezar a concebir un maquillaje?





“Yo me baso en el tipo de piel, color de piel y rasgos faciales, por que como te comenté anteriormente un maquillaje puede o no hacer destacar a una persona”.

¿Cuáles son tus materiales favoritos para trabajar?





“Me encantan los materiales de Merhon y el Maletín de maquillaje Javier De La Rosa, con estos dos puedo trabajar todo tipo y color de piel”.





¿Hay algún mito sobre el maquillaje con el que no estás de acuerdo?

“No es un mito es una realidad no aprendes a maquillarte con tutoriales de YouTube, por que quien se está maquillando en el tutorial conoce su tipo de rostro, su textura, su morfología y su visagismo, por lo que no es lo mismo maquillar a alguien que tiene los ojos juntos o separados o los parpados caídos, yo le recomiendo a la gente que se inscriba a diplomados para conocer su rostro y aprender a maquillar”.

SOBRE DIEGO

Frase: las alas son tuyas el cielo de nadie, es momento de despegar.

Canción: coincidir de makako

Aroma: tierra mojada

Color: azul

Comida preferida: pasta

Virtudes: perseverante, constante, optimista





Lo que te detesta: no ser congruente con lo que dices y tus acciones sean contrarias.

Aspiración: Europa o la india si la vida me lo permite y todo fluye, son temas de los cuales no puedo decir mucho aun.









Mexicana Universal EUA es un certamen de belleza que le da la oportunidad a niñas que viven en Estados Unidos, pero con nacionalidad mexicana, hace días se realizó el primer evento en México y fue en Cancún, la franquicia es de Lupita Jhons.

