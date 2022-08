Rosa María, una especial reina de belleza en Teolocholco

Rosa María Iñiguez Papalotzi fue coronada Reina de la Nuez Teolocholco 2022. A pesar de haber perdido parte de sus brazos en un accidente no se amedrenta, ella es una mujer especial.

A sí misma se considera audaz, simpática y sin miedo a nada, sus sueños de ser soberana se han cumplido, y esto no queda aquí, busca ser una gran modelo reconocida, sin importar las circunstancias.

Su historia de vida, busca espacios más inclusivos y su mensaje de amor está llegando a muchos. Cortesía | Rosa María

Nació el 18 de enero del 2003, es originaria de San Luis Teolocholco, donde desde niña mostró interés por aprender más de la vida. En entrevista para El Sol de Tlaxcala nos contó un poco de su vida y su historia, que sabemos llegará a muchos lectores.

"Mi madre me cuenta que cuando tenía tres años insistí tanto que me llevara al kínder, pero no me aceptaron por estar muy pequeña, lo que me puso muy mal y estuve llorando mucho porque yo me quería quedar, lo que la llevó a buscar otras opciones".

"Mi educación escolar la comencé en la institución inicial, posteriormente me inscribieron en la escuela "Pablo Galeana", donde cursé el preescolar y la primaria. Ahí logré el reconocimiento en cada ciclo escolar, cuando cursaba el quinto grado de primaria participé en concursos de matemáticas hasta llegar a la quinta Olimpiada de Matemáticas logrando un segundo lugar a nivel estado, pasé a la etapa nacional".

Expresó que la vida en esa etapa la sorprendió, la tarde del 23 de septiembre del 2014 su vida dio un giro total al accidentarse con electricidad, donde sufrió quemaduras de segundo y tercer grado; este terrible día casi le arrebata la vida y fue un nuevo punto de inicio.

"Comentan mis papás que soy un ‘milagro de vida’ porque al tocar los cables de alta tensión, en el efecto de rebote quedé colgada, fue mi sudadera la que me sostenía en un pedazo de una varilla que sobresalía de la esquina de la casa lo que evitó que cayera de aproximadamente 10 metros de altura.

-En ese momento, mi tío Pedro fue mi ángel, quien en compañía de algunos vecinos me bajaron a la ambulancia. Posteriormente, ya en mi tratamiento médico, tuvieron que amputar mis manos y antebrazo derecho. También parte de mi pie derecho amputación de segundo y tercer dedo.

-Tras múltiples aseos me compliqué y sufrí choque hemorrágico que puso a correr a todo el personal del hospital, hecho que agradezco porque salvaron mi vida.

"Tras casi tres meses de hospitalización me dieron de alta y regresé a mi hogar para la recuperación, rehabilitación e integración a mi vida cotidiana gracias a mi curiosidad, apoyo de mi papá Ricardo, los consejos de mi mamá Rosalina y amigos he superado este duelo.

Desde entonces, he participado en múltiples convivencias infantiles, talleres de pintura, me gusta dibujar, y en su momento logre el primer lugar en dibujo en la categoría junior".

Rosa María comentó que retomó sus estudios en la secundaria en el sistema abierto (2017), el programa de dibujo técnico asistido por computadora en especialidad de dibujo industrial y arquitectónico (2018-2019). Inició el curso básico de inglés en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

"He concluido mi preparatoria exitosamente y actualmente estoy en un curso de desarrollo personal. Mi plan de estudio es iniciar la universidad en el área de psicología. Me considero una persona segura de sí misma y he aprendido que para sobreponerse de las pruebas de la vida es importante aceptarnos tal y cual, tener ilusiones, fijarse metas y luchar por ellas".





"La vida hoy me da la oportunidad de fortalecer la inclusión, los valores y los derechos de las personas con capacidades diferentes, de romper estereotipos, siendo la primera mujer con capacidades diferentes que participa en un certamen y logra ser coronada como Reina de la Nuez 2022".

