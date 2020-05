Roy Brandon, amante de la música

Roy Brandon Barrera González, es un joven músico instrumental de jazz, bossa nova, boleros, blues, rock, pop, y guitarrista de corazón, que busca cumplir su sueño de ser reconocido a nivel nacional e internacional con su ejemplar modo de tocar la guitarra.

En una amena entrevista, pudimos conocer el gran músico que es y compartió algunas de sus vivencias de cómo empezó en este mundo de la música.

Desde niño siempre fue muy inquieto y le emocionaba el sonido de las guitarras, recordó que cuando iba en segundo año de primaria, vio a su papá tocar una guitarra que tenía guardada y que no sacaba, tenían prohibido tocarla, pues era un recuerdo y un día, sin pensarlo, el papá de Roy los sorprendió.

“Al ver a mi papá practicar ese instrumento musical, se me ocurrió pedirle que me enseñara, no sé por qué al principio no quería. Después insistí mucho y aceptó enseñarme. Él, en su juventud, fue integrante en un grupo musical; supongo que gracias a eso mi pasión es la música. Me enseñó técnicas básicas del instrumento, pero al no contar con formación académica, tuvimos que optar por aprender de videos en YouTube y libros. Aprendí mucho en los primeros años”.

Desde niño ama las guitarras /CORTESÍA Brandon Barrera

¿Después de esto seguiste incursionando en este ambiente?

Sí, explorando géneros tradicionales como el rock, pop y música popular. Mi música favorita y mi inspiración siempre será Michael Jackson, gracias a él decidí que esto es lo que quería hacer en mi vida. El jazz atrapó en el momento en que lo escuché por primera vez, conociendo mucho más técnicas y teoría. Con el paso del tiempo aprendí del jazz, bossa nova, blues y boleros al estilo de Luis Miguel.

¿Quién es tu guitarrista favorito?

Mi guitarrista favorito es Sungha Jung, a quien le debo mi técnica de ejecución de instrumento: el fingerstyle. El fingerstyle es una forma de interpretar obras musicales originaria de los músicos de Estados Unidos y perfeccionada en Corea del Sur. Se caracteriza por tocar una guitarra de la manera en que se hace con un piano, es decir, el guitarrista no rasguea los acordes, sino que los descompone para así poder tocar bajo, percusión, melodía y acordes en uno solo.

¿Dónde fueron tus primeras presentaciones?

Mis primeras presentaciones en vivo las hice en la Secundaria Técnica No. 9, donde me presenté en eventos como el día de las madres, cafés literarios y conciertos culturales. Una vez que me sentía listo para ir a escenarios más grandes inicié un dueto con un violinista, Mauricio Cante. Junto a él tuve presentaciones en Puebla y Tlaxcala por cinco años.

¿Tienes discos grabados de tu música y tu amiga la guitarra?

Sí, en el 2018 nace una idea para llevar mi música a un siguiente nivel, pues decidí iniciar las grabaciones de mi primera producción discográfica; mi álbum “My Perfect World”. Llevé a cabo una recopilación de géneros. Las grabaciones las realicé en unos estudios ubicados en Tlaxcala, finalmente publiqué el disco el 1 de octubre de ese mismo año, en formato digital y en las principales plataformas digitales.

¿Qué planes hay para Roy en este año?

En los próximos meses lanzaré una composición de género pop con algunos de mis amigos cantantes. Vivo haciendo lo que amo y me apasiona, estoy seguro que Tlaxcala tiene mucho que ofrecer a nuestro bello país en la cultura y en el ámbito profesional, y quiero ser parte de este gran progreso.

REDES SOCIALES

Facebook: Roy Brandon González

Instagram: @roygonzálezmusic

YouTube: Roy Brandon Gonzál

Además de ser una amante de la música, Roy es estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

