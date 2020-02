Rubén Lozano festejó con sus admiradoras

El cantante tlaxcalteca fue agasajado por sus seguidoras en una convivencia, donde no faltó también el abrazo de cumpleaños número 32, donde todas las que asistieron le desearon lo mejor en su vida.

El cante llegó puntual a la hora para disfrutar de un rato con sus fans y agradecerles las muestras de cariño que le han brindado desde que inició su carrera artística, algunas fans llegaron con rosas de flores otras le obsequiaron osos de peluche, detalles que enamoraron a Rubén y prometió que habrán más convivencias.

Durante las charlas, comentó que hay una sorpresa para todas sus fans, ya que dentro de unas semanas más dará a conocer un nuevo tema del cantante guatemalteco Norman André y aunque no reveló como se llama su canción, dijo que será del agrado de todos y todas.

Rubén se ha caracterizado por ser un cantante romántico, que siempre le canta al amor, ha concursado en importantes eventos de música, al lado de artistas de talla internacional.

Siempre ha puesto el nombre de Tlaxcala en primera fila, demostrando el talento que existe en nuestra entidad y no solamente en el ambiente musical, so no en todos los aspectos.

El cantante se considera todo un versátil de lo romántico, pero algo que le encanta interpretar es la música regional, que por cierto, en el transcurso de la convivencia, cantó para complacer a sus fans y sí que no canta mal las rancheras.

Pidió que lo sigan en sus redes sociales, en Facebook como: rubnlozz, donde encontraran todo lo que hace y que comparte con cariño para todas sus seguidoras.

