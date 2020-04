Rubí Arisbeth, una reina con honores

Rubí Arisbeth Galicia Pérez es una reina de las pasarelas que con esmero ha obtenido varios títulos de belleza; su trabajo y entusiasmo la ponen en un top ten de soberanas destacadas. Tiene 20 años y estudia Ingeniera en Diseño Textil y Moda, es de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla.

Es una joven belleza, a quien siempre le gusta estar apoyando a los demás, preocupada por los problemas sociales que si está en ella, proporcionar su granito de arena.

Desde niña siempre soñó con posar una pasarela de moda y belleza, a su edad ha cumplido la mayoría de sus deseos.

Se caracteriza como una jovencita muy disciplinada, sus directores de certamen la califican como una mujer muy audaz y entregada en lo que hace.

No le gusta la hipocresía, es directa cuando algo no le parece, “Quizás eso debe caer mal de mí, porque digo las cosas como son, porque no me gusta la hipocresía, no tolero a las personas que solo buscan conveniencia y no hacen algo por ayudar a la ciudadanía”.

Expresó que le encanta viajar y conocer nuevas culturas, le encanta leer, su libro preferido “Y si quedamos como amigos”.

También le encanta el cine y su película preferida es “Descendientes”.

Ama los colores pasteles, aunque prefiere el rojo, ya que considera que le ha traído mucha suerte y no solo en el amor.

Arisbeth es reina con honores/RUTH PADILLA

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a que se quede en casa durante la actual contingencia que afecta al mundo. Pide a los tlaxcaltecas que no salgan de no ser necesario, que hagan el esfuerzo, ya que así ayudarán a evitar contagios de Covid-19. “Tómatelo en serio querido lector, demostremos que Tlaxcala es unido, es fuerte y tendremos excelentes resultados si todos llevamos a cabo las indicaciones”, dijo la talentosa joven.

