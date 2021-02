San Valentín | Un amor verdadero

El auténtico charro de Tlaxcala, Rodrigo Fernando Ordóñez Castañeda, no solo se distingue por el amor a los caballos, sino también por el de su novia, la bella María Esmeralda Pacio, platicó para Círculos, su historia de amor.

Rodrigo también es conocido por el amor al altruismo, cada vez que puede regalar sonrisas a niños de zonas marginadas de la entidad, ya sea con dulceros o juguetes, al igual que le gusta ahorra para obsequiar despensas a las familias.

Es un hombre de buen corazón, es un joven querido en su comunidad Cuaxonacayo, Ixtacuixtla, famoso también por sus participaciones en los eventos más importantes de charrería en el estado y fuera de aquí. A sus 22 años se ha ganado el respeto de muchos.

Comparte con su novia el amor por ayudar a los demás y el gusto de la fiesta charra, eso enamoró a Rodrigo de Esmeralda, con la que lleva casi un año de relación.

Como pareja han tenido altas y bajas, pero el gran amor que se tienen frena todo mal, Esmeralda es una joven guapa, altruista, estilista de profesión. Es una joven amorosa con sus padres, con quienes está agradecida por el apoyo que le brindan para ser cada día una excelente mujer.

Durante la charla recordó cómo se le declaró Rodrigo, “fue un día común, él me marco y me preguntó si estaba en la estética, yo normal respondí que sí y como siempre nos saludábamos no sospeché nada, después volteé hacia atrás y lo veo montado en su caballo y al lado sus dos mejores amigos, salgo y en sus manos unas flores y un peluche, y me pide que sea su novia, fue algo bonito que nunca olvidaré y ahí comienza nuestra historia de amor”.

Un amor verdadero | Cortesía Rodrigo Fernando Ordóñez

