Secretos de belleza con Yunuhén Cedillo

Yunuhén Cedillo, es estilista y asesora de imagen, es tlaxcalteca y también influencer de moda, compartió algunos tips de belleza y respondió a las dudas que todas tenemos a la hora de nuestro cuidado de piel, cabello y más.

Círculos Grecia y su pasión por la velocidad

Además, recomendó estilos de cortes y colores de pelo, para mujeres de 50 y 60 años de edad.

¿Qué tan frecuentemente me debo lavar el cabello?

Más información:➡️José Daniel, el rey de las pasarelas

Lo más recomendable es lavarlo un dia sí y un día no. El día que no lo lavas, puedes usar gorro de baño para no mojar tu cabello durante la ducha.

También se recomienda lavar el cabello con agua tibia, no tan caliente, para evitar puntas abiertas y aplicar tratamientos una vez por semana o quincena, según su tipo de cabello.

Lee más:➡️Mike Munzvil rompe barreras con estrategias en marketing

¿Es necesario acondicionar el cabello?

Sí, sobre todo, si tienes algún efecto de color en tu cabello. Ayudará a desenredar más fácilmente. Sólo se aplica de medios a puntas evitando tocar la raíz del cabello.

¿En el caso de quienes hacen ejercicio y el lavado del cabello qué recomiendas?

Lavarlo sólo una vez al día y con agua tibia, nunca muy caliente; o bien el día que no lo laven, pueden usar shampoo en seco para no sentir su cuero cabelludo graso.

Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Entérate:➡️Anahí y Angélica, emprendedoras de la belleza

¿Es cierto que si te haces un chongo con el pelo recién lavado se maltrata?

Absolutamente. Se abre la punta. Lo ideal es dejarlo secar primero al aire o con secadora con aire tibio. Cuando tengas un evento y vayas a peinarlo lo ideal es lavarlo un día antes.

¿Tienes una recomendación para evitar que el cabello se reseque?

En esos casos aplicar ampolletas bifásicas con vitaminas como pantenol pues fortalece la punta del cabello y evita que se reseque. Por lo general, se deben usar una vez por semana o cada quince días (dependiendo el nivel de porosidad del cabello) y se puede colocar con un atomizador de medios a puntas. También pueden aplicar mascarilla una vez por semana.

No te pierdas:➡️Roberto Verino cumple 40 años de diseñar para hacer felices a las mujeres

Círculos Anahí y Angélica, emprendedoras de la belleza

¿Cuál es la diferencia entre los tonos fríos y los tonos cálidos?

Los tonos fríos significa que está saturado de un tono azul en su fórmula y favorecen a mujeres de tez fría, pueden ser de tez morena o clara. Los tonos cálidos están saturados de un color amarillo en su pigmentación y al irse deslavando se irán viendo más dorado. Favorecen a las personas de tez cálido, esto por lo general lo determinamos con un análisis de colorimetría con un drapeado de telas en tonos oscuros y claros, cálidos y fríos. Lo ideal sería que se realizaran este análisis de color no solo para saber los tonos de tintes que más le favorecen, también les ayuda a identificar que paleta de colores se les ven mejor en prendas, accesorios y maquillaje. Los hacemos directamente en el Studio Soy Imagen, donde somos especialistas en Color y Asesoría de Imagen.

Te puede interesar:➡️Con cirugía plástica, descubre cómo resaltar tu belleza

¿Qué debe de tomar en cuenta para hacerte el mermaid hair o pelo de sirena?

Esto hace referencia a un estilo de peinado o estilizado que se realiza con tenaza o ferro. También se le conoce como ondas al agua u ondas tipo Holliwood, se utiliza generalmente para novias o quinceañeras en su peinado. Se puede realizar en cabello natural o con algún efecto de color como balayage o babylight. Si vas a tener un evento y quieres un peinado de este tipo, primero pregunta a tu estilista si sabe realizarlo. También es recomendable pagar una prueba de peinado para ir a la segura y saber si te ofrece el resultado que tú esperas.

Continúa leyendo:➡️Christian Cárdenas celebró sus 30 años

Es una inversión extra a tu evento, pero te garantiza un servicio óptimo para el día de tu evento, porque ya te realizaron una prueba previa. Por lo general los maquillistas y estilistas que se dedican a eventos sociales siempre te ofrecen el servicio de prueba de maquillaje y peinado, evidentemente tiene costo extra, pero te da la seguridad en el servicio que te ofrecen.

¿Qué recomiendas en estilos de cabello a mujeres mayores de 50 años?

Moda Con constancia, los sueños se cumplen

Entérate:➡️Trajes de baño sustentables, luce sexy y cuida al planeta

Varía de acuerdo a la personalidad de la persona, si son de estilo más creativo pueden jugar aplicando tonos pastel en su cabello como lila, rosa pastel, menta o azul claro, les dará un toque moderno en su imagen. Si son de estilo más clásico pueden optar por un efecto de color en tonos rubios platinados, si su cabello es muy oscuro elegir un tono caramelo o rubio cenizo en su cabello les dará un toque de luz discreto y elegante. Siempre debe adaptarse al estilo personal del cliente y a su ritmo de vida.

¿Qué hacer cuando vas al salón pero no hay química con el estilista?

Te recomendamos:➡️¿Lionel Messi impone tendencia con jeans manchados de pintura?

Es importante siempre sondear sobre el estilo que ejecuta el estilista. Puedes darte cuenta de ello si tiene redes sociales. Normalmente los estilistas suelen tener una especialidad o un área de la belleza más destacada, ya sea por un don nato o porque esa es el área que más le gusta trabajar. Puede ser Color, maquillaje, uñas, corte, masajes, cejas, pestañas. Y generalmente el profesional o salón se hace popular por ellos. Tú identificas qué salón es bueno en un determinado servicio por qué se genera una buena reputación en ese aspecto y alguien más te lo recomienda.

No dejes de leer:➡️La Semana de la Moda de París regresa con medio centenar de desfiles presenciales

Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿Qué haces si no te agrada?

En este caso sugiero averiguar sobre su técnica y forma de trabajo en redes sociales y recomendaciones. Siempre puedes probar y confiar en tu instinto, si algo no te encanta, con no regresar al salón es suficiente, afortunadamente siempre hay opciones y el Sol sale para todos, no estanos exentos de tener una mala experiencia así sea del salón más prestigioso y más cotizado del mercado, aunque soy fiel creyente de que una persona con talento en el mundo de la belleza crecerá inevitablemente por sus dones y los clientes se van felices y regresan. Y a todos mis colegas les recomiendo siempre tomar cursos y mantenerse actualizados tanto en los servicios como en la atención al cliente para ofrecer siempre lo mejor.

Lee también:➡️Yessyca Mendoza, belleza tlaxcalteca

Yunuhén Cedillo, estilista y asesora de imagen:

El servicio de prueba de maquillaje y peinado, evidentemente tiene costo extra, pero te da la seguridad en el servicio

Para mantener el cabello hidratado Yunuhén recomienda aplicar ampolletas bifásicas con vitaminas, una vez por semana o cada quince días.

LEE MÁS: ⬇️

Moda José Daniel, el rey de las pasarelas

Sociales Mya Aixa, celebra sus XV años