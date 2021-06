Ser modelo me ayudó a crecer como persona, afirma Melisa Rodríguez

Melisa Rodríguez Escobedo, una joven modelo que desde corta edad comenzó en el ámbito de las pasarelas, ha concursado en varios certámenes de belleza, sin embargo, después de haber ausentado en el mundo del glamur, regresó con todo y que mejor siendo la imagen exclusiva de la colección “Dios reparta suerte” de la marca Delirium Rose por la diseñadora Nayeli Meléndez.

Tuvimos la oportunidad de platicar con la modelo y nos contó de su experiencia en este proyecto importante que le ha dejado buenas cosas, además de que se ha vuelto viral en redes sociales por su destacada participación en esta marca y de lucir tremendos diseños en honor a la fiesta brava.

Es originaria de Tlaxcala capital, su mayor sueño es seguir dándose a conocer como modelo profesional y desfilar en grandes pasarelas a nivel mundial.

Espectaculares diseños para lucir en la fiesta taurina/ Cortesía | Melisa Rodríguez

Meli un gusto platicar contigo. Cuéntanos sobre tu experiencia en esta colección de moda.

El gusto es para mí, siempre es un placer estar con El Sol de Tlaxcala, y agradecerles el apoyo que me han brindado a lo largo de mi carrera como modelo, pues te cuento, mi experiencia como imagen de la colección “Dios reparte suerte” de la marca Delirium Rose por la diseñadora Nayeli Meléndez ha sido maravillosa.

¿En qué te ayudado ser parte de este proyecto?

Me ha ayudado a crecer como persona y gracias a ella conocí amistades maravillosas entre ellas a diseñadores, ilustradores, maquillistas, fotógrafos, periodistas, publicistas y modelos.

Cuando te invitaron a ser la imagen de una de las colecciones más importantes de la diseñadora Nayeli Meléndez ¿lo pensaste mucho?

Cuando me invitaron a participar como modelo e imagen no lo dudé ni un segundo, pues es algo que me apasiona muchísimo al igual que la tauromaquia.

Cuando te mostraron las prendas ¿que pensaste?

Cuando la diseñadora Nayeli Meléndez me mostró las prendas que conforman su colección quedé asombrada con los diseños que incluyen parte de la cultura taurina, pues en Tlaxcala no hay prendas femeninas que proyecten esta majestuosa fiesta.

¿Qué sientes al trabajar con una diseñadora de modas destacada?

Me siento afortunada de que me haya tomado en cuenta, Nayeli es una mujer muy profesional y su colección ha sido todo un éxito y el ver espectaculares con mi imagen, me siento aún más satisfecha con lo que hago.

Por último ¿imaginaste este éxito que también te afectaría?

No, y sigo impactada con todo lo que está sucediendo, en redes sociales no hay un día que, hasta hoy, recibo felicitaciones de grandes modelos a nivel internacional, pero, sobre todo, la admiración para Nayeli, por sus destacados diseños.

