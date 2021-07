Servando Lander Lara, modelo y emprendedor

Servando Lander Lara, un hombre entregado a la moda y a Tlaxcala, nos comparte su experiencia en las pasarelas y de su proyecto “TlaxcAmigos” , conozcamos un poco de él.

Antes de que la moda llamara a tu puerta ¿cómo era tu vida?

Realmente mi vida tuvo un cambio radical asociado a un proyecto personal llamado “TlaxcAmigos” en donde el objetivo es demostrar lo mejor del estado desde el aspecto cultural, hasta el apoyo de causas sociales, además de impulsar a través de redes el consumo local y el talento tlaxcalteca, este proyecto lo llevo con grandes amigos que son parte del equipo.

Soy licenciado en Fisioterapia y rehabilitación y ejerzo mi carrera profesionalmente con los mejores conocimientos en un centro de fisioterapia privado.

¿Cómo se produce tu entrada en el mundo de la moda?

No podría reconocer esta oportunidad como una casualidad porque demeritaría un gran trabajo, pero agradezco al cien por ciento en primera a mi buen amigo y diseñador de modas del estado Daisuky Vicenteño, quien me invitó por primera vez a una pasarela, definitivamente el me impulsó a hacerlo y observó el potencial en mí que yo no tenía pensado, definitivamente nunca lo imaginé.

Considero que la comodidad y sentirte bien contigo es lo mejor en lo que puedes fijarte a la hora de vestir

Servando Lander / Modelo

¿Qué ha cambiado en tu vida desde que estas en el mundo de las pasarelas?

Considero que lo mejor que me ha traído este tipo de eventos es el poder conocer a mucha gente talentosa con quien he tenido el honor de participar y sobre todo el aprendizaje que me llevo de cada uno.

Además, de que personalmente me ha ayudado a tener seguridad, mejorar mi autoestima y el conocerme cada día más y saber que tengo el potencial de poder realizar lo que me propongo.

¿Qué pensamientos tienes cuando desfilas frente a cientos de personas?

Realmente al inicio permanezco con los nervios al mil, pero una vez de iniciar se quitan y disfruto el momento, una de las cosas que pasan por mi mente es el hecho de que el artículo que se esté demostrando se vea lo mejor posible, para que el esfuerzo y trabajo de los diseñadores se vea de lo mejor a la hora de las pasarelas.

¿Qué has aprendido en este tiempo para conseguir perfeccionarte a nivel profesional?

He aprendido que el mundo de la moda es muy cambiante, y que debes de tener la humildad para dejarte moldear a la necesidad de los diseñadores, del director de pasarela del staff entre otras, además, de cuidarme en diferentes aspectos como: alimentación, ejercicio y cuidados de imagen.

Licenciado en Fisioterapia y rehabilitación / Cortesía | Servando Lander

¿Qué fue lo que más te sorprendió del mundo de la moda?

Descubrir que existe tanto talento, ideas y sueños sobre todo en el estado de Tlaxcala que a pesar de que tal vez no es muy común aquí, los diseñadores y emprendedores multiplican su esfuerzo para hacer realidad sus sueños y demostrar que sí se puede lograr lo que uno se propone.

¿Qué crees que destaca de ti para poder hacerte triunfar como modelo?

Considero que una de las características que me ayudan es mi altura, mido 1.82 cm y me han comentado que en el estado es complicado encontrar personas altas, además de mi personalidad porque me considero una persona muy sociable y siempre hago click con el equipo a trabajar.

¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo?

Realmente puedo decir actualmente que es más un hobbie y que lo hago por apoyar siempre al talento tlaxcalteca, a los pequeños emprendedores, y si me invitan o me consideran siempre estaré ahí para apoyarlos.

Fuera de las pasarelas ¿cómo es Servando Lander?

Soy una persona con un estilo de vida promedio, me gusta realizar actividades diferentes siempre acompañado de mis amigos, me gusta realizar ejercicio y pasar tiempo con mi familia. Pero sobre todo me gusta disfrutar el día a día y dejarme sorprender por la vida.

Soy una persona muy sociable y me gusta seguir impulsando el proyecto de TlaxcAmigos y como dice nuestro slogan “Compartamos juntos el amor por Tlaxcala”, impulsando al estado porque sí existe.

El mundo de la moda es muy cambiante, y que debes de tener la humildad para dejarte moldear a la necesidad de los diseñadores

Servando Lander / Modelo

En tu día a día, ¿cómo definirías tu estilo vistiendo?

Me considero de un estilo bastante casual, realmente no llego a preocuparme mucho por la forma de vestir, considero que la comodidad y sentirte bien contigo es lo mejor en lo que puedes fijarte a la hora de vestir, sin importar el qué dirán.

Si no fueras modelo, ¿cómo sería tú día a día?

Como ya lo mencioné, realmente es un hobbie, y de profesión soy fisioterapeuta, entonces trato de mantener un equilibrio entre trabajo y las cosas que me gustan hacer, pero también considero que gracias a las invitaciones de los eventos trato de cuidar mi aspecto físico, me siento con un compromiso enorme, y de no ser así, yo creo que mi vida no sería tan interesante como hasta ahora.

Para terminar, agradezco a todos mis amigos diseñadores y emprendedores que confían en mí para poder ayudarlos con sus productos. Es un honor siempre poder trabajar con ustedes y gracias por la oportunidad, Sobre todo a los fotógrafos que han capturado lo mejor de mí Christian Arellano, Brayam guerrero, Leonardo SanMan, Luis Nava y Fer Sánchez.

Agradezco a todos mis amigos diseñadores y emprendedores que confían en mí para poder ayudarlos con sus productos

Servando Lander / Modelo

Ha participado en las pasarelas: Fashion Magic Christmas, Street Fashion Tlaxcala y próximamente en Delirium Rose

