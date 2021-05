Sheyla Karen, una amante de la gastronomía

Sheyla Karen Acosta Soto mujer emprendedora, amante de la gastronomía, destacada en la cocina, originaria de Tlaxcala capital, nos contó todo sobre ella y de sus nuevos proyectos, como la ruta del Carajillo y de Gin VS Vodka.

¿Cómo te describes?

Como una mujer segura, inquieta, social, dinámica siempre buscando aprender más del ámbito restaurantero y abierta a experiencias y lugares nuevos que me hagan disfrutar cada momento.

Cuéntanos un poco ¿de dónde surgió la idea de ser chef?

Más que chef por estudio soy chef de corazón, yo estudié Administración Internacional de Empresas turísticas, pero ocho semestres de la carrera, lleve gastronomía, mis prácticas profesionales las realice en diferentes hoteles como Fiesta Americana Puerto Vallarta donde estuve cinco meses, pero siempre en el área de cocina y como mano derecha de chef ejecutivo en hotel presidente Intercontinental puebla en cocina cuatro meses , y en varias banqueteras en puebla, y mis padres son restauranteros y casi toda mi vida estudiantil viví en un restaurante, entones la gastronomía para mí siempre ha sido lo que me ha rodeado.

¿Qué te gusta de tu trabajo?

El poder conocer y disfrutar lugares nuevos y las relaciones que puedes hacer con personas extraordinarias en el ámbito como chef, somelliers, mixólogos, gerentes, cocineras y cada uno aportándote de lo que saben.

¿Y qué es lo que no te gusta?

Tal vez el hecho de que en este momento mis hijos están muy chicos (6 años, 4 años y 10 meses) y es complicado salir o estar en los restaurantes el tiempo que necesitas estar trabajando, pero sé que también son unos cuantos años más.

Y por curiosidad, ¿tu receta favorita?

Me encanta la pizza que me hace mi esposo con masa madre que él trabaja en casa -lo dice con una sonrisa en el rostro-, pero de lo que yo hago creo que son las pastas que preparo sin una receta y con lo que encuentro en casa y así han salido recetas de pastas que ahora se venden en mis restaurantes.

¿Qué tiempo tienes en la cocina?

Puedo decirte que nueve años, pero si sumo los años de la universidad hablamos más de 13 años.

¿Qué retos afronta la nueva generación de talentos de la gastronomía?

Hay muchas escuelas que se han abierto de gastronomía y lamentablemente no tienen el nivel de enseñar con calidad y dan las herramientas o el gusto por la cocina que necesitan y solo los sacan con títulos de chef sin ser amantes de lo que conlleva, entonces salen a un mundo sin el talento necesario y lamentablemente no se logran posicionar como ellos esperan. Y por otro lado hay chicos con todo el talento y amor por la cocina que, si no tienen la posibilidad o el empuje para salir del estado, viajar conocer y trabajar en otro lado muy probablemente no tendrán las posibilidades que desarrollarse como podrían hacerlo.

¿Qué define hoy el éxito de un chef?

Las relaciones que puedas conseguir porque es un ámbito muy competitivo y muy exigente, que te hace siempre estar en la mira. Pero esas relaciones las obtienes serán importantes, pero no más que si uno es constante en su trabajo, y si tú mismo te exiges cada vez más y siempre buscar estarte actualizando.

Hacerse un camino propio implica muchas críticas, muchas dudas sobre ti mismo y te hace saber de qué eres capaz.

Como mujer profesional ¿Qué obstáculos has tenido que superar?

Creo que, hasta el momento ninguno, siempre he sido una mujer con mucha fuerza y el hecho de ser mujer hasta ahorita no me ha impedido nada, mis padres siempre me dieron esa confianza y ahora mi esposo es un ser tan fuerte a mi lado que no me he topado con algo que me pudiera bloquear.

¿Qué consejo les darías a las mujeres que quieren dedicarse a lo que tú haces?

Que sean constantes, algo súper importante que no le tengan miedo a la maternidad creyendo que eso detiene tu vida o el hecho de estar con alguien a tu lado pero que vea siempre un camino donde estén los dos. Y comento esto porque como mujeres nos enmarcan tanto el hecho de la maternidad o el casarte como el fin de muchas cosas como mujer y no es verdad.

Y siempre en cuanto tengan la oportunidad de salir y conocer más te dará la oportunidad de tomar mejores decisiones y tener grandes relaciones que te pueden abrir el paso para lo que tu buscar ser.

