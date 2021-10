Shirley Ortega, glamur sobre ruedas

Acompañada de sus patines, la bella Shirley Ortega Martínez, platicó para El Sol de Tlaxcala de su vida por este deporte. Muy a su estilo, siempre glamurosa, porque si algo tiene Shirley, que le gusta andar a la moda, nunca sale si no está arreglada; para ella verse bien es algo importante.

“No importa la prenda que traigas, sea vestido o pantalón, con lo que más te guste vestir, pero eso sí, nunca descuides tu cabello, ni tu maquillaje, que es lo que resaltará de ti, no tu ropa, sino cómo lo puedes combinar”.





¿Cuál es el estilo de una patinadora?

Ser glamurosas, no por ser patinadora me debo de descuidar, creo que nos consideran como vanidosas, hasta para patinar hay que tener estilo y ese estilo se ve en como visten a la hora de competir.

¿Cómo iniciaste este mundo de patinar”

Desde niña me llamó la atención este deporte, aunque decían que, para mi era peligroso, pero me gustan las cosas extremas, entonces cuando tuve mis primeros patines, Sali a las calles de mi bello Tlaxcala, y lo hago todavía, en mis tiempos libres saco mi estrés por estos rumbos sola o acompañada.





Sueña con pisar las mejores pistas de patinaje en el mundo. Cortesía | César Quiñones

Define la palabra patinador.

Es un artista, una persona que trabaja duro para lograr comunicar lo que siente, para mi es arte.

¿Cómo es la vida de Shirley?

Un día típico en mi vida se acomoda justamente a eso, me levanto temprano, practico un poco, o salgo a la calle con mis patines y voy escuchando música regreso me baño, ame alisto para mi escuela y si tengo tiempo, regreso a las calles del Centro Histórico de Tlaxcala a patinar con mis amigos.

Está orgullosa de su tierra. Cortesía | César Quiñones

¿Qué estudias?

Ingeniería Financiera.

¿Qué otros gustos tienes?

Cocinar para mi familia, salir con mi mascota a pasear por distintos lugares de Tlaxcala. Me gustan demasiado las artes visuales, estoy incursionando en el arte de la fotografía y la pintura trato de hacerlo siempre, dejando esencia en cada trabajo.

¿Qué cosas son las que te dan miedo y que haces para revertirlo?

Me causa temor no cumplir mis sueños ¡como a todos! Pero son momentos en los que uno flaquea… y se siente un poco débil. Después pienso en todo lo que estoy logrando hasta ahora y me digo, ´Dale querida, como no vas a poder, y mira que, si funciona eh, porque hoy, mirando un poquito atrás me doy cuenta que estoy haciendo un montón de cosas que alguna vez pensé que no podía.

¿Qué no le puede faltar a una patinadora?

El amor por lo que hace y la confianza en sí mismo.

¿Qué sueños te faltan vivir sobre ruedas?

Me gustaría vivirlo todo, como siempre, quiero llegar a triunfar en las pistas más importantes de este deporte”.

La joven deportista admira al patinador Tony Hawk, quien es su referente de éxito

