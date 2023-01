Exclusiva: Accidente en las Escalinatas me dejó una gran lección: Dulce N.

Dulce N., bautizada en redes sociales como “La niña voladora de Tlaxcala”, asegura que el incidente ocurrido en días pasados en las Escalinatas de los Héroes le dejó una gran lección de vida.

En entrevista exclusiva con El Sol de Tlaxcala, la menor, de 15 años de edad, estudiante del primer semestre de preparatoria, dio los pormenores de lo vivido la tarde del cuatro de enero de 2023, a su salida de clases para pasar un rato de diversión con sus compañeros.

Cuenta que ese miércoles acudió sin el permiso de sus padres a las Escalinatas junto con sus amigos y al ver las rampas comenzaron a aventarse, sin que a ninguno de ellos le pasara absolutamente nada.

Afirma que la segunda vez que decidió lanzarse le pidió a un compañero grabarla para tener un video de recuerdo y compartirlo en sus redes sociales, sin pensar que las cosas salieran mal.

“Siendo sincera a mí me dio mucho miedo al pensar que podía pasarme algo, por eso decía que no, pero me insistieron y al decidir echarme la primera vez, no me pasó nada porque mi compañero me agarró, pero en la segunda vez me animé más y quise que lo grabaran para el recuerdo y lo que hice fue subirme, me eché y cuando sentí que iba muy rápido me dio miedo y al querer detenerme agarrándome del árbol, no alcancé a hacerlo y salí volando”.

Relata que en el momento no sintió el golpe, pero de momento se le nubló la vista y tenía ganas de dormirse, pero al ser auxiliada por sus compañeros lograron estabilizarla.

-¿Qué pasó por tu mente en ese momento?

-“Lo único que pensé fue no pues aquí ya valí, pero afortunadamente no me pasó nada gracias a Dios”.

Al llegar a su casa, ubicada a unos 10 minutos de distancia de las Escalinatas de los Héroes, comenzó a sentir dolores en el cuerpo y fue así que decidió decirle a su abuela que había sufrido una caída -sin mayores detalles- y fue así que la llevaron inmediatamente al médico, cuyo resultado de las revisiones -que incluyeron radiografías en la cabeza y tórax- es que solo registró raspones y ninguna fractura.

ESTOY UN POCO AVERGONZADA

Dulce N. refiere que su compañero le envió el video y le daba “cosa” ver la caída, pero al darse valor y observarlo con detalle, hoy sabe que le pudo ocurrir algo grave.

“Yo autoricé que mis compañeros me grabaran para tener un video de recuerdo y estoy un poco avergonzada, la verdad”, confirma.

No obstante, decidieron compartir ese video días después por dos razones: para crear conciencia sobre lo sucedido para que ninguna otra persona lo intente, pues su vida podría correr peligro, así como para dejar una prueba de lo ocurrido.

“No lo volvería a repetir y es algo que ralamente no recomiendo que hagan… fue una experiencia muy fea, tomé las cosas a la ligera por un juego y hoy entiendo que pudo ser grave”.

Agrega que sus padres la regañaron demasiado cuando les dio los pormenores de lo sucedido, pero pasados los días agradecen a Dios que todo haya quedado como una amarga y a la vez chusca experiencia.

De igual forma, asevera que nunca pensó lo viral que pudiera convertirse el video de su caída accidental y por esa situación no lee con detenimiento los comentarios, aunque le han dicho que algunos son ofensivos.

No obstante, agradece a los dueños de comercios que se han solidarizado dándole obsequios, al saber de lo difícil que fue para ella y su familia este hecho.

“El mayor aprendizaje que recibí y que comparto es que saliendo de la escuela debo irme para mi casa porque fui a las Escalinatas sin el consentimiento de mis padres y también a no tomar decisiones a la ligera porque pueden traer muchas consecuencias”.

