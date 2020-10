Stephania y Janeth, nuevas reinas de belleza

En medio de la algarabía y con las recomendaciones sanitarias por la pandemia de Covid-19, Stephania Denis Vázquez Cruz, de 18 años y oriunda del municipio de Yauhquemehcan, fue coronada como Teen Universe Tlaxcala 2020; por otro lado, Janeth Méndez Macías, obtuvo el título de Teen Universe Riviera Maya, es originaria de Tetla y tiene 18 años.

Círculos Mariachis, la alegría de los mexicanos

Las reinas de belleza se vieron gustosas al ser nombradas por el jurado calificador, pues comentaron que fue algo que no se esperaban, ya que la competencia estaba muy reñida, todas las participantes estuvieron muy preparadas, al igual que ellas, aparte de portar también belleza inigualable.

Círculos “El Ilusionista”; Magia a distancia

Por su parte, Stephania Denis Vázquez Cruz, quien ganó la máxima corona de Miss Teen Universe en Tlaxcala, dijo estar contenta con el resultado, “valió el esfuerzo que puse en todas mis clases virtuales, ahora no me queda más que dar las gracias a quienes me apoyaron en todo momento, gracias a mi coordinadora municipal Tania, quien estuvo hasta el final a mi lado y que siempre me enseñó a ver las cosas positivamente”.

Mientras que Janeth Méndez Macías, obtuvo la corona de Tenn Universe Tlaxcala Riviera Maya 2020 y expresó su emoción, ya que la experiencia que vivió fue única, “No tengo más que decir que gracias a todos los que confiaron en mí; sobre todo a mi familia, que me dio ánimos para continuar en el certamen y ver las cosas de manera positiva, fuera cual fuera el resultado” externó emocionada.

También agradeció al coordinador municipal y al director estatal del certamen el darle la oportunidad de ser parte del “Sueño rosa”.

Círculos Cautivan saltillos a New York





Stephania Denis Vázquez Cruz fue coronada como Teen Universe Tlaxcala 2020; y Janeth Méndez Macías obtuvo el título de Teen Universe Riviera Maya

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020





NO DEJES DE LEER

Círculos ¡Querer es poder! afirma Verónica Fernández

Círculos Dulce Monserrat, rumbo a Miss World