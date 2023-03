Teen Universe Riviera Maya Tlaxcala 2022 | Renuncia Melisa a su corona

Melisa Ruiz Flores, en entrevista exclusiva, sorprendió al anunciar que renuncia a su corona como Teen Universe Riviera Maya 2022 por motivos personales, y sin dar más detalles, dejó claro que el poco tiempo que estuvo fue una experiencia bonita.

Círculos

El certamen de belleza se realizó en el mes de diciembre del 2022, ese día fue el más importante en su vida, siempre se le vio muy contenta y con ganas de seguir poniendo en alto el nombre Tlaxcala; sin embargo, su decisión no tiene nada que ver con cuestiones internas de este concurso, solo refirió que son motivos personales que la obligan a entregar este título, pero abierta a otras oportunidades que se le presenten.

La bella modelo tiene 18 años de edad, es del municipio de Yauhquemehcan, sus sueños son grandes en el ámbito del modelaje, y a futuro quiere ser reconocida como una de las soberanas más sobresalientes de la entidad y que la conozcan como una mujer altruista.

¿Qué pasará después de esta decisión de dejar la corona de Teen Universe Riviera Maya Tlaxcala 2022?

“Que seguiré preparándome para lo que me gusta, seguiré en este ambiente, quizás me vean en un futuro en otros certámenes, mi decisión es por cosas personales y estoy muy agradecida con quienes me apoyaron”.

¿Qué es lo bueno que te llevas de este certamen de belleza?

“La personas que conocí, a lindas mujeres que participaron y dieron lo mejor de ellas, conocí amistades que seguramente serán para toda la vida”.

La soberana pidió que se le apoye con decisión y también pidió respeto.

Sé que van a surgir comentarios negativos a mi persona, pero solo les diré que en mí está la repuesta, a nadie involucro, estoy agradecida con quienes me invitaron a participan en este bonito certamen, pero hay cosas que debo hacer y que con dolor me obligan a dejar esta corona

Melisa Ruiz