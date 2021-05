Tere Andrade festejó en familia

En compañía de sus seres queridos, la hermosa Teresa Andrade celebró un año más de vida, sus deseos de cumpleaños fueron que haya paz, armonía, felicidad y salud en su hogar.

Círculos Con alegría Mario Arturo festejó sus cinco años

Agradeció al Todopoderoso que a pesar de tiempos difíciles para la humanidad, festejó este día especial con alegría con su familia más cercana y uno que otro amigo, sin embargo, fue una fecha que nunca olvidará, pues pese a la situación que vivimos por la pandemia, recibió en su domicilio un sinfín de obsequios.

Crean congresistas Ley de Guarderías | Deben admitir a infantes con discapacidad y garantizar seguridad y cuidado de los menores...https://t.co/qTrev0Xs7S#Gusraderias — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2021

Además de infinitas sorpresas virtuales que tuvo por parte de amigos que se encuentran fuera del estado, pero que no se olvidaron de su querida Tere, como de cariño le dicen, recibió una serenata al pie de su ventana. El lugar de la fiesta lució tremendos arreglos que hicieron que se viera muy glamuroso y elegante el cumpleaños de Tere, globos plateados que iluminaron su nombre con una corona que la hizo sentirse como reina.

Círculos Así celebró Elena Roldán sus 27 años

La cumpleañera no se quedó atrás en este día para lucir radiante con un vestido color azul rey, con destacadas joyas que hicieron de su personalidad espectacular, muy al estilo de esta mujer emprendedora y reina de la belleza. Los asistentes disfrutaron de un día inolvidable, cantaron, bailaron y brindaron por Tere.

Por su parte, Tere agradeció las muestras de cariño, “qué alegría estar con quienes amo, es difícil celebrar un cumpleaños en tiempos de pandemia, pero no imposible si seguimos con las indicaciones de la Secretaría de Salud, sin embargo, no deja de ser triste porque no puedes reunir a todos, pero estoy agradecida por estas muestras de cariño, que sin duda será un cumpleaños que nunca olvidaré”.

Aplican vacuna a 7 mil médicos privados | De no haber sido vacunados, los profesionales de la salud deberán comunicarse a las oficinas de la Secretaría del Bienestar...https://t.co/T3Or9GiZKA#Medicos #VacunaCOVID19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2021

No dejes de leer:

Círculos Bárbara celebró en grande su cumpleaños

Círculos Santiago celebró su cumpleaños